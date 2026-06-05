「競泳・日本選手権」（５日、東京アクアティクスセンター）

パンパシフィック選手権（８月、米国）の追加選考を兼ねて行われた。男子５０メートル平泳ぎでは、２４年パリ五輪代表の谷口卓（２４）＝ＭＥＩＧＩ＝が日本水泳連盟が定める派遣標準記録（２６秒８９）を突破する２６秒８４で泳いで優勝し、代表入りを確実にした。２位には２７秒０１で大橋信（枚方ＳＳ）が入った。

手術を乗り越えて代表権をたぐり寄せた。谷口は力強い泳ぎでぐんぐん加速すると、最後は横一線のレースを０秒１７差で制した。水面を激しくたたいて勝利の実感を込めると、「ここに立てていることが奇跡に近い。サポートしてくれた方に感謝したい」と大きくうなずいた。

今年１月に椎間板ヘルニアが再発。痛み止めを服用して右足のしびれなどをごまかしていたが、次第に歩行困難な状態になり２月に緊急手術を受けた。愛知・名古屋アジア大会の代表選考がかかった３月の日本選手権は無念の欠場。「ここで腐る人間にはなりたくない」。悔しさをかみしめて奮起し、１５００メートル平泳ぎなど苦手な練習にも取り組み、術後わずか４カ月で今大会に間に合わせた。

パンパシフィック選手権の追加選考は、ほぼ確実。「手術は（２８年）ロス五輪を見据えたもの。復帰戦と考えると１００点だけど、勝たなきゃ楽しくない」。手術を乗り越えてつかんだ代表権を２年後につなげていく。