賀来賢人＆仲里依紗「アミューズ」所属時代に吉高由里子主演映画鑑賞で渋谷へ「仲良いの伝わってくる」「同級生の胸熱な話」と反響

賀来賢人＆仲里依紗「アミューズ」所属時代に吉高由里子主演映画鑑賞で渋谷へ「仲良いの伝わってくる」「同級生の胸熱な話」と反響