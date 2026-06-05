賀来賢人＆仲里依紗「アミューズ」所属時代に吉高由里子主演映画鑑賞で渋谷へ「仲良いの伝わってくる」「同級生の胸熱な話」と反響
【モデルプレス＝2026/06/05】俳優の仲里依紗が3日、自身のYouTubeチャンネルを更新。俳優の賀来賢人がゲスト出演し、2人の駆け出し時代のエピソードを明かした。
【写真】同級生の元「アミューズ」俳優＆女優、駆け出し時代語る
動画内でともに事務所「アミューズ」に所属していた駆け出し時代のエピソードを明かした賀来と仲（※現在は2人とも独立）。「ファミレスでたむろしてたじゃない」と仲が言及すると、賀来が「ずっといたね、ファミレス」と笑った。
その後、賀来は「一緒に観に行った映画が、由里子の『蛇にピアス』」と話し始め、仲が「渋谷に観に行ったよね、恐ろしい映画を」と付け足し、俳優の吉高由里子が初主演を務めた映画「蛇にピアス」（2008年9月20日公開）をあげ、映画の感想についても話した。賀来は「2人でワクワクして由里子が初主演だったから応援も兼ねて観に行ったら...」と言葉を詰まらせ、仲が「こわーと思いながら、私たち何を観たんだろう…」と当時の衝撃を振り返った。
仲は、同じ年齢で長い付き合いの賀来が映画「Never After Dark」（2026年6月5日公開）にて俳優兼プロデューサーを務めるほどに成長したことを「誇らしい」と賀来本人に伝え、念願のYouTubeゲスト出演を喜んだ。賀来も「仲里依紗がYouTubeクイーンになるとは」と互いを褒め合っていた。
この動画には「同級生の胸熱な話、神回だ」「仲良いの伝わってくる」「こんなに気の合う異性の友達羨ましい」とコメントが集まった。（modelpress編集部）
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【写真】同級生の元「アミューズ」俳優＆女優、駆け出し時代語る
◆賀来賢人＆仲里依紗、駆け出し時代に吉高由里子の主演映画を見に渋谷へ
動画内でともに事務所「アミューズ」に所属していた駆け出し時代のエピソードを明かした賀来と仲（※現在は2人とも独立）。「ファミレスでたむろしてたじゃない」と仲が言及すると、賀来が「ずっといたね、ファミレス」と笑った。
仲は、同じ年齢で長い付き合いの賀来が映画「Never After Dark」（2026年6月5日公開）にて俳優兼プロデューサーを務めるほどに成長したことを「誇らしい」と賀来本人に伝え、念願のYouTubeゲスト出演を喜んだ。賀来も「仲里依紗がYouTubeクイーンになるとは」と互いを褒め合っていた。
◆賀来賢人＆仲里依紗のYouTubeに反響
この動画には「同級生の胸熱な話、神回だ」「仲良いの伝わってくる」「こんなに気の合う異性の友達羨ましい」とコメントが集まった。（modelpress編集部）
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