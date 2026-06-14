イギリス『BBC』が2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のダークホース候補を特集し、森保一監督率いる日本代表を注目チームの一つに挙げた。同メディアは日本について「個々の選手の能力、近年の好調ぶり、そして総合的な経験が融合した日本は、今大会で最も注目すべきダークホースの一つと言える」 と高く評価。前回の2022年カタールW杯でドイツ、スペインを破ってグループ首位通過を果たした実績にも触れ、「日本にとっ