オーストラリア代表FWネストリ・イランクンダが、トルコ代表戦で先制ゴールを挙げた際に披露した自身のパフォーマンスについて語った。13日、国際サッカー連盟（FIFA）の公式サイトが選手のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026グループD第1節が13日に行われ、オーストラリア代表はトルコ代表と対戦。オーストラリアは、試合を通してトルコに主導権を握られたものの、前半と後半にそれぞれ1点ずつを奪い、2−0で白星