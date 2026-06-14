12日、メタプラネットはSiiibo証券を21億円で完全子会社化すると発表した。この発表を好感し夜間PTSでは終値比9円高の241円まで上昇した。【こちらも】保険株再評価の正体東京海上・MS&AD・SOMPOに見る“還元相場”の行方市場では、第一種金融商品取引業の取得による独自のビットコイン関連金融商品の始動へ期待が高まる。商号はメタプラネット証券に変更予定だ。もっとも、今回の買収が直ちに業績を押し上げると見る