成功している社長の多くが、高級車に乗っています。そんな人たちを見ると「儲かっているんだろうな」「贅沢しているな」などと考えてしまいますが、そこには贅沢だけではない「合理的な理由」があるようです。世の社長が高級車、とりわけ「4年落ちの高級車」を好むその理由と、高級車に“タダ同然”で乗れる驚きのスキームをみていきましょう。税理士法人グランサーズの共同代表で公認会計士・税理士の黒瀧泰介氏が解説します。浪