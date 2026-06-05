浅野忠信、真田広之のアクションに感激「敵わない」 『SHOGUN 将軍』で伝授される
俳優の浅野忠信が5日、都内で行われた『モータルコンバット／ネクストラウンド』初日舞台あいさつに登壇。共演する真田広之からアクションを学んだことを明かした。
【写真】満面の笑み！ガッツポーズをする浅野忠信
今作は、伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」実写映画化した作品で、ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作。人間界の存亡を懸けた最強決定戦〈モータルコンバット〉が開幕し、ハリウッドスター、ジョニー・ケイジも戦いに巻き込まれ、選ばれし戦士たちが激突する。前作から続投するスコーピオン（真田）、ライデン（浅野）らに加え、今作ではファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）がついに参戦する。
前作だけでなく、『SHOGUN 将軍』でも共演歴のある浅野と真田。浅野は「撮影でご一緒になるところはなかったので、ただ現場でお会いできる機会はあって。本当に何か、将軍様がいるような感じで」とその存在感に圧倒された様子。
アクションの話題になると、「マックス（・ファン）と真田さんがいたら、多分誰も敵わないと思うんですよね。強すぎて。カンフー代表と日本代表で」と興奮。その後、真田から『SHOGUN 将軍』の時にアクションを伝授されたことを明かした。「自分ではできてるつもりでやってるんですけど、真田さんが本当にちょっとしたことを教えてくれて。刀の握り方とか振り方とか重心のかけ方とか。本当にいろんなことを教えてもらいました」と振り返った。
【写真】満面の笑み！ガッツポーズをする浅野忠信
今作は、伝説的格闘ゲーム「モータルコンバット」実写映画化した作品で、ヒットを記録した『モータルコンバット』（2021）に続く最新作。人間界の存亡を懸けた最強決定戦〈モータルコンバット〉が開幕し、ハリウッドスター、ジョニー・ケイジも戦いに巻き込まれ、選ばれし戦士たちが激突する。前作から続投するスコーピオン（真田）、ライデン（浅野）らに加え、今作ではファン待望の人気キャラクター、ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）がついに参戦する。
アクションの話題になると、「マックス（・ファン）と真田さんがいたら、多分誰も敵わないと思うんですよね。強すぎて。カンフー代表と日本代表で」と興奮。その後、真田から『SHOGUN 将軍』の時にアクションを伝授されたことを明かした。「自分ではできてるつもりでやってるんですけど、真田さんが本当にちょっとしたことを教えてくれて。刀の握り方とか振り方とか重心のかけ方とか。本当にいろんなことを教えてもらいました」と振り返った。