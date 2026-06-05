議員の数を大幅に減らす。岐阜県美濃加茂市議会で、議会のあり方を巡る大胆な議論が始まりました。

【写真を見る】“議員数16→10へ” 若手議員が条例改正案提出 ｢時代にあった議会の形が必要｣ 反対派が過半数か… 可決されれば今年10月の市議選から10人に 岐阜･美濃加茂市

きょう（6月5日）開会した、岐阜県の美濃加茂市議会。全部で31の議案が上程されましたが、その中に大胆な提案が。

（美濃加茂市 出口峻佑議員）

「一人一人の活動量で、市政向上に向き合う機会に変えていく。これが今改正の目指す姿です」

「議会を見直すのが目的」

議員の数を、現在の16人から10人へ4割削減するという条例改正案です。提出したのは、無所属の若手議員たち。出口議員らは、前回の市議選が無投票だったことなどを踏まえ、「議員の数在りきではなく、時代に合った議会の形が必要だ」などと訴えています。





削減案について「寝耳に水」 驚きの声も…

（出口議員 5月）「少し減らすことはかつてやってきている。議会というものを見直す、これが目的と考える。微減ではなく、大胆な意思決定を前提とした議論。これを行っていく必要がある」

この大胆な削減案に、議員の受け止めは様々です。



（削減案に反対 森厚夫議員）

「議会内で議論を尽くした末に、きょうの行動をとれば納得いくが“寝耳に水”。（定数10は）極論過ぎる」

（削減案を提出 谷本梓議員）

Q.10は少な過ぎる声があるが

「逆に16人でいい根拠もないので」



議員定数を巡っては、藤井浩人市長も今年1月の市長選で定数を10にして、議員報酬と政務活動費を引き上げる改革案を公約に打ち出していました。

反対派が過半数も… 6月16日に採決予定

今回、議員側から削減案が提出されたことについて藤井市長は…



（濃美濃加茂市 藤井浩人市長）

「（定数削減の提案は）市長として越権行為ですので、議会で議論いただけるのは大変ありがたい」



今のところ、反対派が過半数が占めるとみられる、議員定数の4割削減。採決は6月26日の予定で、可決されれば今年10月の市議選から、定数が10人となります。