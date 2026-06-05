

ハナショウブ かわつ花菖蒲園(坂出市川津町)

香川県坂出市で市民や観光客に愛されてきた菖蒲園が閉園することになり、最後の一般開放が行われています。

（柳下遥リポート）

「2026年で閉園する『かわつ花菖蒲園』。5日は雨上がりで花が濡れている姿も美しいです」

坂出市の「かわつ花菖蒲園」は毎年この時期に一般開放しています。2026年は89種類、約1万1000本のハナショウブが咲いています。

物価高騰による維持管理費の増加や駐車場不足で違法駐車が増えていることなどを理由に市は、2026年の一般開放を最後に閉園することを決めました。

（訪れた人）

「毎年きれいな花みせてくれてありがたいなと思っていたんですけどね、きょうお別れに来ました」

（訪れた人）

「亡くなった主人と初めて2人で来たのが、かわつ花菖蒲園でした。（最後に）いい花見ができました」

坂出市在住の彫刻作家、岡山富男さんのなごやかな作品と一緒にハナショウブが楽しめます。

（坂出市在住の彫刻作家 岡山富男さん）

「すごく雰囲気よくて楽しんでいたんですけど、ハッピーな気持ちになって帰ってもらえたら」

一般開放は6月14日までで、7日は「かわつ菖蒲祭」が開かれます。駐車場の混雑が予想されますが、坂出市は「ルールを守って楽しんでほしい」としています。