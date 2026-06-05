是枝裕和監督作『箱の中の羊』、綾瀬はるか＆大悟らの仲良しオフショット
公開中の映画『箱の中の羊』より、キャスト陣の素顔を切り取った、メイキング写真とオフショットが公開 された。劇中では見ることのできない和やかな表情が収められており、是枝裕和監督作品ならではの温かな現場の空気を感じさせる内容となっている。
【画像】この記事に関連するそのほかの写真
本作は是枝監督によるオリジナル脚本作品。“少し先の未来”を舞台に、亡くした息子と同じ姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の姿を描くヒューマンドラマだ。
公開された写真には、建築家・音々（おとね）を演じた綾瀬はるかと、夫・健介役の大悟、そして息子のヒューマノイド・翔を演じたくわ木里夢が寄り添う“家族ショット”をはじめ、綾瀬とくわ木が笑顔を交わす姿や、くわ木が大悟の頭を優しくなでる微笑ましい瞬間などが収められている。
さらに、寛一郎とくわ木が車内で楽しげに言葉を交わす様子や、音々の妹と母を演じた清野菜名、余貴美子による家族写真のような一枚もある。羽野夫婦を演じた角田晃広と野呂佳代の息の合った姿や、ヒューマノイドのリーダー・今野詩季役の柊木陽太とくわ木の交流も切り取られている。
そのほか、撮影の合間に大悟と談笑するくわ木の姿や、くわ木と並んで背伸びをする是枝監督の姿も。キャスト同士の自然な関係性や、現場に流れる穏やかな空気が伝わってくる写真の数々となっている。
劇中ではそれぞれが複雑な感情を抱えながら向き合う登場人物たちだが、オフショットでは思わず笑みがこぼれるような温かな表情ばかり。映画鑑賞後に見ることで、作品世界をより身近に感じられる貴重な写真となっている。
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本作は是枝監督によるオリジナル脚本作品。“少し先の未来”を舞台に、亡くした息子と同じ姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の姿を描くヒューマンドラマだ。
さらに、寛一郎とくわ木が車内で楽しげに言葉を交わす様子や、音々の妹と母を演じた清野菜名、余貴美子による家族写真のような一枚もある。羽野夫婦を演じた角田晃広と野呂佳代の息の合った姿や、ヒューマノイドのリーダー・今野詩季役の柊木陽太とくわ木の交流も切り取られている。
そのほか、撮影の合間に大悟と談笑するくわ木の姿や、くわ木と並んで背伸びをする是枝監督の姿も。キャスト同士の自然な関係性や、現場に流れる穏やかな空気が伝わってくる写真の数々となっている。
劇中ではそれぞれが複雑な感情を抱えながら向き合う登場人物たちだが、オフショットでは思わず笑みがこぼれるような温かな表情ばかり。映画鑑賞後に見ることで、作品世界をより身近に感じられる貴重な写真となっている。