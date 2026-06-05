米スポーツ専門局『ESPN』は4日（日本時間5日）、「トレード期限プレビュー」と題して記事を公開。全30球団の補強動向などを分析した。今季のトレード期限は8月3日（日本時間4日）に設定されている。

■「交渉に参加しない理由がない」

今回は『ESPN』の敏腕記者、ジェフ・パッサン氏が各球団の動向を予想。「売り手」「買い手」「中間」「買い手に回る可能性も……」の4タイプに30球団を振り分けた。

ナ・リーグ西地区首位を独走するドジャースは「買い手」とされ、ワールドシリーズ3連覇へ向けてさらなる補強を行うと見立てた。

同記者は“最適な補強選手”として、タリク・スクーバル投手（タイガース）を指名。「ドジャースは非常に優れたファームシステムを構築しており、タイガースが求めるニーズに完璧に合致している。交渉に参加しない理由がない。最高の選手を獲得するチャンスがあれば、迷わず飛びつく」などと主張。大量に抱える若手有望株をトレード要員に据え、最強左腕の獲得に乗り出すとした。

■ヌートバーも放出候補か

また、同記者はスクーバルを取り逃した場合も想定。次善の策として、抑えのライリー・オブライエン投手（カージナルス）の名前を挙げた。「故障中のクローザー、エドウィン・ディアス投手の保険としてオブライエンを獲得するために1、2人の選手をトレードで使うことは、十分に価値のある方針転換だ。オブライエンは、えげつないシンカーとスライダーの組み合わせを持ち、ブレイク・トライネン投手の長期的な後継者になり得る」と指摘した。

31歳のオブライエンは、ここまで15セーブを挙げているクローザーで、契約は今季含めて4シーズン残っている。しかし、カージナルスは若手に切り替えてチーム再建中。年齢も考慮すると、放出に踏み切ってもおかしくないとされている。

なお、そのカージナルスの中で、同記者がトレード候補ナンバーワンとしたのが、ラーズ・ヌートバー外野手。昨年10月に両かかとの手術を受け、ようやく戻ってきたところだが、いきなり夏に移籍するのだろうか。今後の展開に注目が集まる。