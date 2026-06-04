本田望結、サプライズバースデーに驚き 22歳も“スケート”に意欲「しょまりんというペアが誕生しまして…」
俳優でフィギュアスケーターの本田望結が4日、都内で行われた『素まつげビューティーアワード』授賞式に登壇した。美しい自まつげ（素まつげ）をもつ著名人を次世代のビューティーアイコンとして表彰する『素まつげビューティーアワード』として、20代部門に本田、30代部門に千賀健永、40代部門に矢田亜希子が選出されるなか、表彰式では本田のサプライズバースデーも実施された。
【全身ショット】足首チラリ！白ドレスで登場した本田望結
今月1日に22歳の誕生日を迎えた本田に大きな花束が登場。「え！やだぁ！」と本気でびっくりする本田は、千賀と矢田から祝福。「矢田さんと千賀さんと初めてお会いしたのは6歳のとき」と明かすと、矢田は「6歳だったの!? 大きくなってぇ」と声を弾ませる。目標を聞かれた本田は「なにも考えてない！どうしよう」と慌てつつ「22ってニャンニャンって言ったりもするじゃないですか。ネコのように素早い行動を心がけたい」と願望を語った。
さらに矢田，千賀に“22歳”のアドバイスを求めると矢田は「（22歳当時は）連続ドラマの撮影に励んでいました。でもそんななかでも自分の楽しみをみつけて、オフの日は思い切り、リフレッシュしていろんなところに行動していました。アクティブに」と回想。「あまり…おうちで作業したり決まった場所にしかいかない」と反省する本田に千賀は「チャレンジしたいことは？今やってることとか」と質問。
本田は「思い出しました。しょまりんというペアが誕生しまして。私の姉（本田真凜）と私の姉の相方さんが（宇野昌磨）が。復帰をしまして。その2人の練習に付き合って、きょうも練習してからここにきてる。やっぱりフィギュアでした。スケートが職業でもあり、リフレッシュにもなってる」と紹介した。
千賀は「20代はとにかくチャレンジの時期。それがどんどん固まってそれを30代で楽しんでできるようになるのかな。おうちにいずにいろいろチャレンジしてみは」と助言。本田は「わかりました！家には帰りません」と素直に受け止め、千賀は「おうちには帰ってください（笑）」と苦笑していた。
今月1日に22歳の誕生日を迎えた本田に大きな花束が登場。「え！やだぁ！」と本気でびっくりする本田は、千賀と矢田から祝福。「矢田さんと千賀さんと初めてお会いしたのは6歳のとき」と明かすと、矢田は「6歳だったの!? 大きくなってぇ」と声を弾ませる。目標を聞かれた本田は「なにも考えてない！どうしよう」と慌てつつ「22ってニャンニャンって言ったりもするじゃないですか。ネコのように素早い行動を心がけたい」と願望を語った。
さらに矢田，千賀に“22歳”のアドバイスを求めると矢田は「（22歳当時は）連続ドラマの撮影に励んでいました。でもそんななかでも自分の楽しみをみつけて、オフの日は思い切り、リフレッシュしていろんなところに行動していました。アクティブに」と回想。「あまり…おうちで作業したり決まった場所にしかいかない」と反省する本田に千賀は「チャレンジしたいことは？今やってることとか」と質問。
本田は「思い出しました。しょまりんというペアが誕生しまして。私の姉（本田真凜）と私の姉の相方さんが（宇野昌磨）が。復帰をしまして。その2人の練習に付き合って、きょうも練習してからここにきてる。やっぱりフィギュアでした。スケートが職業でもあり、リフレッシュにもなってる」と紹介した。
千賀は「20代はとにかくチャレンジの時期。それがどんどん固まってそれを30代で楽しんでできるようになるのかな。おうちにいずにいろいろチャレンジしてみは」と助言。本田は「わかりました！家には帰りません」と素直に受け止め、千賀は「おうちには帰ってください（笑）」と苦笑していた。