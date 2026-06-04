【ミニストップ】十勝ハッシュドポテトに新フレーバー!クリーミーな酸味とオニオンが香る「サワークリームオニオン風味」

ミニストップは、「十勝ハッシュドポテト」の新フレーバー「十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味」を、2026年6月5日から、国内のミニストップ店舗で発売する。

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◆十勝ハッシュド ポテト サワークリームオニオン風味

本体価格:298円(税込:321.84円)

エネルギー:312kcal

北海道十勝産のホッカイコガネを使用した「十勝ハッシュドポテト」に、クリーミーな酸味とオニオンが香る「サワークリームオニオン風味」を組み合わせた。ポテトチップスで定番の人気フレーバー「サワークリームオニオン風味」で、酸味とうまみのある、あと引くおいしさに仕立てた。

レジで注文した後、出来立ての状態で提供する。トマトケチャップ(税込20.52円)は別売り。

【30円引きクーポン配信】

2026年6月5日〜6月11日までの間、ミニストップアプリで「十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味」30円引きクーポンを配信する。使用にはミニストップアプリの登録、クーポン取得･提示が必要。

【モバイルオーダー100円引きクーポン配信】

2026年6月5日〜6月11日までの間、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーで「十勝ハッシュドポテト サワークリームオニオン風味」100円引きクーポンを配信する。

ミニストップアプリの登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでクーポンを利用して注文することで適用される。モバイルオーダー WEB版では、クーポンを利用できない。

※いずれも他のセールやキャンペーンとの併用は不可。