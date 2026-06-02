6月1日、元TBSアナウンサーでフリーの山本里菜がInstagramを更新。愛犬との“癒し旅”での水着ショットを公開し、ファンから歓声があがっている。

山本は《温水だったからプール入れた ちくわちゃんと最高の癒し旅でした 水着はSHEINのです あんまり見えないですね笑 ごめんなさい》と投稿。温水プールに浸かる水着姿のショット2枚や、白毛の柴犬の愛犬「ちくわちゃん」の写真などを添えた。

山本は2025年12月のInstagramでも、バリ島旅行で白い水着を着用し、プールに浸かる短い動画を公開している。今回も露出は控えめだが、美しい背中があらわとなっており、ファンにとってはうれしいショットとなったようだ。

コメント欄にはファンから

《素敵です…写真集期待しております》

《ぜひグラビアやってほしいです。》

《うわぁー!!貴重過ぎる。》

など、喜びの声があがっている。

芸能担当記者が言う。

「山本さんは2017年、TBSに入社し、『サンデージャポン』のアシスタントなどを務め、2023年10月に退社後は、フリーアナウンサーとして活動しています。フリー後はInstagramで、自ら使用しているメイクアイテムや、受けた美容施術の報告などをたびたび投稿しており、美容意識の高さがうかがえます。その知識を活かして、美容雑誌などでも活躍しています」

5月31日に更新したInstagramでは、《最近お気に入りのグロス》とつづり、唇にみずみずしいツヤと立体感をプラスするメイクアイテムを紹介。すっぴんからメイク仕上がりまでの、45秒ほどの動画を披露している。

既婚者の山本だが、2026年3月には、ナンパされたことが話題になった。3月18日、Xを更新した山本は《今日ね、ナンパされたのー!!びっくり!!結婚してますってお伝えすると、うそだー!!!!ってめっちゃおっきい声で笑笑 面白かった!》と告白していた。

美貌を保ち続ける山本の“ナンパ”報告は、今後も続くかもしれない。