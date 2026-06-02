ラッセル・ヘンリーが6勝目！タイトリストの“ちょい古”クラブが多数現役でトゥルーテンパー製シャフトが13本【WITB】
＜チャールズ・シュワブチャレンジ 最終日◇31日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞
【画像】ヘンリーの「スコアリング・クラブ」を一挙紹介！
ラッセル・ヘンリーが最終日の上がり3連続バーディでエリック・コールの背中を捉え、トータル12アンダーに並んだ。プレーオフは18番パー4で行われ、1ホール目で1.5メートルにつけたヘンリーがバーディを決めて勝利。2025年「アーノルド・パーマー招待」以来となる通算6勝目を果たした。 米国タイトリストとクラブ・ボールの使用契約を結ぶが、特にクラブは一世代以上前のモノを多数現役で使用する。FWこそ2026年モデル『GTS3』の7W（21度）を入れているが、ドライバーは2020年モデル『TSi3』で、4Wには2018年モデルの『TS3』と、新旧の『3』が混在。
また、4番アイアンは現行の『T250』だが、5番〜9番は2019年モデルの初代『T100』アイアンを使用しウェッジは最新のボーケイ『SM11』を4本揃えている。トゥルーテンパースポーツインクジャパンの広報は、ダレルサーベイ調べのツアーレポートで先週のW・クラークに続く「14本中13本がTT製」だと明かす。 「チャールズ・シュワブチャレンジにおいて、ドライバーからウェッジまで、14本中13本にTRUE TEMPERシャフトを使用したラッセル・ヘンリー選手が優勝し、ツアー通算6勝目を記録しました。なお、アイアン・ウェッジ・ユーティリティのシャフトにおいて使用率1位を獲得しております」（同社広報）
また、米国アクシネット社も同大会の総括を報告し、59本のタイトリスト製1Wは使用率45％、うち43本が『GTS』シリーズだったとのこと。また、PGAツアー以外でもタイトリスト1Wの使用率は、LPGAツアー（29%）、DPワールドツアー（41%）、コーンフェリーツアー（36%）、JGTO（32%）を記録した。ちなみに、ヘンリーの『GTS3』の7Wは入れて2戦目だと言う。 「バッグに新たに加わったのは、21度のハイブリッドに代わる新しい21度の『GTS3』で、ヘンリーは『PGA選手権』でこのフェアウェイウッドを初めて使用しました。今週彼は タイトリストのクラブプロモーション担当シニアディレクターであるJJヴァン・ウェゼンベックと協力し、7Wをさらに調整。完成した7Wは全長を0.5インチ短くし、SureFitホーゼルをB1（標準ロフト、1度フラット）からC4（+1度のロフト、1度フラット）に調整したもので、ヘンリーが望む高弾道と235ヤードのキャリーを実現しました」（アクシネット社ツアー広報）
なお、アクシネットジャパンインク広報によれば「チャールズ・シュワブチャレンジ」のタイトリストのゴルフボール使用率は73％（2位メーカー8％）。その他、ドライバー（45%）、アイアン（38%）、ウェッジ（52%）、パター（28%）で定位置の使用率1位となっている。 【ラッセル・ヘンリーの使用ギア】※全てタイトリスト1W：TSi3（10° HZRDUS Smoke Black 70 6.5 TX）4W：TS3（16.5° HZRDUS Smoke Black 80 6.5 TX）7W：GTS3（21° DENALI Black 80TX）4I：T250（AMT Tour White X100）5I〜6I：T100（AMT Tour White X100）7I〜9I：T100（Dynamic Gold X100）PW：SM11（48.10F@47°〃 ）A,SW：SM11（50.08F@51°、54.10S@55° 〃 S400）LW：SM11（60.04T 〃 ）PT：スコッティ・キャメロンPHANTOM X 5 Tour PrototypeBALL：Pro V1x
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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また、4番アイアンは現行の『T250』だが、5番〜9番は2019年モデルの初代『T100』アイアンを使用しウェッジは最新のボーケイ『SM11』を4本揃えている。トゥルーテンパースポーツインクジャパンの広報は、ダレルサーベイ調べのツアーレポートで先週のW・クラークに続く「14本中13本がTT製」だと明かす。 「チャールズ・シュワブチャレンジにおいて、ドライバーからウェッジまで、14本中13本にTRUE TEMPERシャフトを使用したラッセル・ヘンリー選手が優勝し、ツアー通算6勝目を記録しました。なお、アイアン・ウェッジ・ユーティリティのシャフトにおいて使用率1位を獲得しております」（同社広報）
また、米国アクシネット社も同大会の総括を報告し、59本のタイトリスト製1Wは使用率45％、うち43本が『GTS』シリーズだったとのこと。また、PGAツアー以外でもタイトリスト1Wの使用率は、LPGAツアー（29%）、DPワールドツアー（41%）、コーンフェリーツアー（36%）、JGTO（32%）を記録した。ちなみに、ヘンリーの『GTS3』の7Wは入れて2戦目だと言う。 「バッグに新たに加わったのは、21度のハイブリッドに代わる新しい21度の『GTS3』で、ヘンリーは『PGA選手権』でこのフェアウェイウッドを初めて使用しました。今週彼は タイトリストのクラブプロモーション担当シニアディレクターであるJJヴァン・ウェゼンベックと協力し、7Wをさらに調整。完成した7Wは全長を0.5インチ短くし、SureFitホーゼルをB1（標準ロフト、1度フラット）からC4（+1度のロフト、1度フラット）に調整したもので、ヘンリーが望む高弾道と235ヤードのキャリーを実現しました」（アクシネット社ツアー広報）
なお、アクシネットジャパンインク広報によれば「チャールズ・シュワブチャレンジ」のタイトリストのゴルフボール使用率は73％（2位メーカー8％）。その他、ドライバー（45%）、アイアン（38%）、ウェッジ（52%）、パター（28%）で定位置の使用率1位となっている。 【ラッセル・ヘンリーの使用ギア】※全てタイトリスト1W：TSi3（10° HZRDUS Smoke Black 70 6.5 TX）4W：TS3（16.5° HZRDUS Smoke Black 80 6.5 TX）7W：GTS3（21° DENALI Black 80TX）4I：T250（AMT Tour White X100）5I〜6I：T100（AMT Tour White X100）7I〜9I：T100（Dynamic Gold X100）PW：SM11（48.10F@47°〃 ）A,SW：SM11（50.08F@51°、54.10S@55° 〃 S400）LW：SM11（60.04T 〃 ）PT：スコッティ・キャメロンPHANTOM X 5 Tour PrototypeBALL：Pro V1x
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