フリーアナウンサー笠井信輔（63）が2日までに自身のブログを更新。5月31日に東京ドームで開かれた、嵐のラストライブの感想をつづった。

笠井アナは「嵐、ありがとう！大野さんに涙」と題し「嵐のラストlive！生配信拝見しました これまで何度も嵐のライブに足を運びましたがやはり特別な思いがありました」と配信を鑑賞したことを報告した。

続けて「翔さんは、いつものコンサートの1.5倍位の熱量で、お客さんを鼓舞しているように見えました 松本さんは冷静であれと自分に言い聞かせているようで 二宮さんは、マイペースを貫いていました 相葉さんが、途中から涙をこらえているような感じがして見ているこちらもたまらなかった」とメンバーへの思いをつづった。

続けて「そして、大野さんです 相葉さんから泣き出すのかなと思っていたら、彼は堪えて泣き始めたのは大野さんでした さすがに刺さりました やっぱり大野さんは芸能界から去っていくんだなと これからも芸能活動が続く4人とは違う立ち位置であることが挨拶からもわかりました でも最後の最後まで本当にかっこよくて歌とダンスうまかった 大野さん これからどんな道を歩んでいくのかな」と思いをはせた。

さらに笠井アナは「【追伸】先ほどネットニュースで『大野智、引退せず』の見出しを見ました なんだかほっとしている自分がいました」と安堵（あんど）の思いを明かし「5年後なのか10年後なのか 一時的でもいいから、また5人が集まることを期待して待ちたいと思います 『解散』ではなく『活動終了』なのですから」と期待を込めた。