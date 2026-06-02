デビュー13周年記念！BTS、限定LP発売決定　メンバーの本音が詰まった“ボイスメッセージ”収録

BTSが、デビュー13周年を記念して、世界中のARMYに向けた特別なプレゼントを用意した。

BTSは6月2日午前0時、Weverseを通じて、5thフルアルバムの限定盤ピクチャーディスク・ヴァイナル『ARIRANG(613 Limited Edition Picture Disc Vinyl)』の発売情報を発表した。

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6月12日に正式発売されるヴァイナルは、まさに特別な一枚だ。5thフルアルバムの収録曲全曲に加え、本ヴァイナルでしか聴くことのできないボーナストラック2曲が追加収録され、コレクション価値をさらに高めている。

（画像提供＝BIGHIT MUSIC）

中でも注目を集めるのは、『Voice Message: Love Song』だ。 今回のアルバムの核となるメッセージ「What Is Your Love Song?」という問いに対して、メンバーがリラックスした雰囲気の中で交わした会話を、“ボイスメッセージ”という形でそのまま収録した。

デビュー13周年を迎えたメンバーたちが定義する「チームのアイデンティティ」と「愛」についての率直な思いが込められている。

さらに、5thフルアルバムの隠れた名曲『NORMAL』の韓国語バージョンが初めて収録される。 ステージ上では世界を魅了する“ポップアイコン”として輝く彼らだが、その華やかな姿の裏にある空虚さや恐怖、そして平凡な日常を求める彼らの本音を淡々としながらも重厚なボーカルで表現し、深い余韻を残す楽曲となっている。

今年デビュー13周年を迎えるBTSは、毎年デビュー日である6月13日前後に開催しているファンイベント「BTS FESTA」で熱い盛り上がりを見せている。6月1日に詳細なタイムテーブルを公開し期待感を高めた彼らは、6月4日の「家族写真」の公開を皮切りに、さまざまなコンテンツを順次披露する予定だ。

そして、「BTS FESTA」最大の見どころはやはりステージだ。BTSは、12日・13日の2日間、釜山アジアード主競技場で「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN BUSAN」を開催する。

世界中のARMYとともに13年間にわたる奇跡のような歩みを振り返り、新たな未来への第一歩を誓う特別な時間になることが期待されている。

（記事提供＝OSEN）