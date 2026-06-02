任天堂は2日、Nintendo Switch Online加入者向け音楽サービス「Nintendo Music」に新機能を追加した。これまでスマートフォン専用アプリとして配信されていたが、新たにWebブラウザ版やタブレット向けデザインも用意。あわせて車載システム「Android Auto」「Apple CarPlay」でも利用できるようになった。

iOSとAndroid向けに配信されていた「Nintendo Music」アプリが、タブレットなどの大画面レイアウトに対応した。スマートフォンと比べて、より大きな画面で配信中のタイトルなどを一覧にして眺めることができる。

また、パソコン向けにWebブラウザ版の提供も始まった。デザインはパソコン向けに最適化されている。Web版はアプリのインストールが不要で、ニンテンドーアカウントにログインするだけですぐに利用できる。

タブレット向け

パソコン向けWeb版

さらに、車載システムの「Android Auto」と「Apple CarPlay」にも対応した。車のモニターに適したレイアウトで音楽を再生できるほか、音声入力にも対応しており、運転中でもそのときの気分に合った楽曲を楽しむことができる。

Android Auto

Apple CarPlay

音声入力にも対応

あわせて、アプリ版限定の機能として、これまでに聴いた曲やゲームのプレイ履歴をもとにおすすめの曲を集めたプレイリスト「おすすめミックス」が追加された。選曲は毎日自動的に行われる。また、Nintendo Switch 2「マリオカート ワールド」の楽曲も追加されている。