開催：2026.6.2

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 9 - 10 [タイガース]

MLBの試合が2日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとタイガースが対戦した。

レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するタイガースの先発投手はタイ・マッデンで試合は開始した。

1回表、4番 ライリー・グリーン 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 TB 0-2 DET

3回表、2番 ディロン・ディングラー 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでタイガース得点 TB 0-4 DET、3番 ケリー・カーペンター 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでタイガース得点 TB 0-5 DET、4番 ライリー・グリーン 2球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 TB 0-6 DET

4回裏、4番 フニオール・カミネロ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-6 DET

5回表、2番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってセンターへのホームランでタイガース得点 TB 2-7 DET

6回表、8番 李灝宇 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでタイガース得点 TB 2-8 DET

6回裏、5番 ライアン・ビレード 3球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレイズ得点 TB 5-8 DET

8回表、2番 ディロン・ディングラー 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 TB 5-9 DET、3番 ケリー・カーペンター 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 TB 5-10 DET

8回裏、8番 ニック・フォーテス 3球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 7-10 DET、9番 ベン・ウィリアムソン 7球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 9-10 DET

試合は9対10でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのタイラー・ホルトンで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はレイズのグリフィン・ジャックスで、ここまで1勝4敗0S。タイガースのベストにセーブがつき、1勝4敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-02 10:54:08 更新