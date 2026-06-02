TUY

写真拡大

台風第6号(チャンミー)
2026年06月02日08時45分発表

【画像】今後の詳しい進路図　最大瞬間風速は

02日08時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    奄美市の北西約100km
中心位置    北緯29度00分 (29.0度)
東経128度40分 (128.7度)
進行方向、速さ    北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    975 hPa
最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    東側 185 km (100 NM)
西側 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)

02日09時の推定
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    奄美市の北西約110km
中心位置    北緯29度10分 (29.2度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ    北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    975 hPa
最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域    東側 185 km (100 NM)
西側 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)

■きょう夕方に九州に接近

02日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    宮崎市の南南東約90km
予報円の中心    北緯31度10分 (31.2度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ    北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧    975 hPa
最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    45 km (25 NM)
暴風警戒域    南東側 230 km (125 NM)
北西側 175 km (95 NM)

03日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    尾鷲市の南南東約50km
予報円の中心    北緯33度40分 (33.7度)
東経136度25分 (136.4度)
進行方向、速さ    東北東 45 km/h (23 kt)
中心気圧    975 hPa
最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    65 km (35 NM)
暴風警戒域    南東側 250 km (135 NM)
北西側 190 km (105 NM)

■関東の東を北東に

04日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    関東の東
予報円の中心    北緯36度20分 (36.3度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ    東北東 40 km/h (21 kt)
中心気圧    980 hPa
最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    100 km (55 NM)

05日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯35度55分 (35.9度)
東経148度05分 (148.1度)
進行方向、速さ    東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    984 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)　最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    150 km (80 NM)