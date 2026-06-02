【今後の進路と勢力】台風6号情報 東京にも大雨の予想 九州、四国、近畿、東海、関東に大雨と強風の予報 気象庁発表データで詳しく
台風第6号(チャンミー)
2026年06月02日08時45分発表
02日08時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 奄美市の北西約100km
中心位置 北緯29度00分 (29.0度)
東経128度40分 (128.7度)
進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 975 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)
西側 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)
02日09時の推定
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 奄美市の北西約110km
中心位置 北緯29度10分 (29.2度)
東経128度50分 (128.8度)
進行方向、速さ 北北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 975 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
25m/s以上の暴風域 東側 185 km (100 NM)
西側 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)
■きょう夕方に九州に接近
02日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 宮崎市の南南東約90km
予報円の中心 北緯31度10分 (31.2度)
東経131度55分 (131.9度)
進行方向、速さ 北東 35 km/h (19 kt)
中心気圧 975 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
暴風警戒域 南東側 230 km (125 NM)
北西側 175 km (95 NM)
03日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 尾鷲市の南南東約50km
予報円の中心 北緯33度40分 (33.7度)
東経136度25分 (136.4度)
進行方向、速さ 東北東 45 km/h (23 kt)
中心気圧 975 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 南東側 250 km (135 NM)
北西側 190 km (105 NM)
■関東の東を北東に
04日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 関東の東
予報円の中心 北緯36度20分 (36.3度)
東経144度35分 (144.6度)
進行方向、速さ 東北東 40 km/h (21 kt)
中心気圧 980 hPa
最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
05日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯35度55分 (35.9度)
東経148度05分 (148.1度)
進行方向、速さ 東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 984 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt) 最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 150 km (80 NM)