台風6号は今日2日夜にかけて九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日3日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。西日本では今日2日から明日3日にかけて、東日本太平洋側では明日3日は、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

台風6号 西日本〜東日本に暴風域を伴ったまま接近の恐れ

台風6号は、奄美付近を北上中です。台風は、進路を次第に東よりに変えながら、今日2日の夜にかけて九州南部にかなり接近する予想です。明日3日には本州の南岸を東北東へ進み、暴風域を伴ったまま四国から関東に接近する恐れがあります。また、前線が西日本に延びており、台風の北東側を北上する見込みです。





風の予想

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、猛烈な風が吹く見込みです。



今日2日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

東海地方 20メートル(30メートル)

近畿地方 25メートル(35メートル)

中国地方 20メートル(30メートル)

四国地方 30メートル(40メートル)

九州北部地方 25メートル(35メートル)

九州南部・奄美地方 30メートル(40メートル)

沖縄地方 25メートル(35メートル)



明日3日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

東海地方 30メートル(40メートル)

近畿地方 30メートル(40メートル)

中国地方 20メートル(30メートル)

四国地方 30メートル(40メートル)

九州南部・奄美地方 23メートル(35メートル)

東北地方 20メートル(30メートル)

関東甲信地方 30メートル(40メートル)



奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転する恐れもある猛烈な風が吹く見込みです。奄美地方では今日2日は、西日本太平洋側では今日2日から明日3日にかけて、東日本太平洋側では明日3日は、不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、うねりを伴う高波にも厳重に警戒してください。

波の予想

奄美地方、西日本太平洋側、東日本太平洋側では、うねりを伴って波が高くなり、猛烈なしけとなる見込みです。

今日2日に予想される波の高さ

東海地方 5メートル うねりを伴う

近畿地方 6メートル うねりを伴う

四国地方 8メートル うねりを伴う

九州北部地方 6メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 9メートル うねりを伴う

沖縄地方 8メートル うねりを伴う



明日3日に予想される波の高さ

東海地方 8メートル うねりを伴う

近畿地方 9メートル うねりを伴う

四国地方 8メートル うねりを伴う

九州北部地方 5メートル うねりを伴う

九州南部・奄美地方 5メートル うねりを伴う

東北地方 6メートル うねりを伴う

関東甲信地方 10メートル うねりを伴う



海岸付近には近づかないようにしてください。

雨の予想

奄美地方、西日本、東日本太平洋側では、猛烈な雨や非常に激しい雨が降り、大雨となる見込みです。



明日3日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 150ミリ

東海地方 300ミリ

近畿地方 350ミリ

中国地方 120ミリ

四国地方 300ミリ

九州北部地方 250ミリ

九州南部・奄美地方 300ミリ



その後、明日3日6時から明後日4日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

関東甲信地方 200ミリ

東海地方 200ミリ

東北地方 120ミリ



なお、気象庁は昨日1日夕方に線状降水帯半日前予測を発表しており、宮崎県では今日2日昼前から夕方にかけて、鹿児島県では今日2日夕方にかけて、奄美地方では今日2日昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。



奄美地方では今日2日は、西日本では今日2日から明日3日にかけて、東日本では明日3日は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。