「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）

今から２０年ほど前は、競馬を扱う雑誌社がゴロゴロとあって、当時、栗東で働いていた私のもとにもＰＯＧや厩舎＆牧場潜入といった取材依頼が殺到。今振り返ればいい時代でしたね。

ある年、ＰＯＧ本で新種牡馬紹介を任された私は、調査結果を「スニッツェルが旋風を巻き起こす！」と強気に記したのだが…結果はなかなかの黒歴史に。ただ、血統は突然日の目を見ることがあり、前述のスニッツェルは先日のＮＨＫマイルＣを制したロデオドライブの母の父として出現。何だか、一矢報いたようでうれしい瞬間でした。

今回紹介するトロヴァトーレの母父は、日本で１１〜１５年にかけて種牡馬生活を送ったエンパイアメーカー。残念ながら、日本で活躍馬を送り出すことはできなかったが、この馬も母父として再ブレイク。エアアルマスやヴァルツァーシャル、テンカジョウといった砂巧者のみならず、レースでライバルとなるドラゴンブーストにも現れ、後世にパワーを伝えている。

父レイデオロ×母父エンパイアメーカーの配合は、４月のアンタレスＳで重賞初制覇を果たしたムルソーと同じ。タイプは違えど、ともに５００キロ超えの好馬体。５歳春にして勢いに乗り、まだまだ奥がありそうな点も共通している。昨年は１７着とＧ１の壁にはね返されたが、今年は違った面を見せてくれるはずだ。