北中米W杯から新ルールが適用

サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、1-0で勝利した。試合中にはW杯本大会でも採用される新ルールが適用される場面も。見慣れない光景にファンも驚きの声を上げていた。

後半20分頃、GK鈴木彩艶のクリアは直接タッチラインを割った。アイスランドのスローインから再開となるシーンだが、ボールを持った選手が投げ入れるのに手間取ると、主審は5秒をカウントしてから笛を吹き、日本ボールへと変更された。新ルールである「スローイン・ゴールキックに対する5秒の時間制限」が適用されたシーンだった。

本大会に向けては、他にも「交代時間の際の10秒の時間制限」や、2枚目のイエローカードなどに対する「VAR適用要件の見直し」といったルール改定が実施される。

この試合ではスローインの他にも、「交代する選手が10秒以内にピッチを去らなかった場合、新たに入る選手は1分が経過した後の最初のプレー停止まで、ピッチに入ることが出来ない」というルールがアイスランドに適用され、その間に日本は先取点をあげている。

中継したDAZNの日本版公式Xが当該シーンを動画で公開。「これが新ルール適用の瞬間」と記すと、日本ファンからは「5秒は短いな ロングスローとか絶対無理やろ」「案外厄介なルール改正ですね」「スローインとか交代のやつとかちょっと短すぎないか？」「これは…初めて知った」「これは相当取られるチーム出てくるでしょうね」といった声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）