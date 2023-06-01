ノルウェーとスウェーデンが国際親善試合で対戦

サッカー日本代表と北中米ワールドカップ（W杯）でグループFで同組のスウェーデン代表が現地時間6月1日、国際親善試合でノルウェー代表と対戦し、1-3で敗れた。

スウェーデンはUEFAチャンピオンズリーグ決勝まで戦ったアーセナルのFWビクトル・ギョケレシュがメンバー外、リバプールのFWアレクサンデル・イサクがベンチスタート。ノルウェーもMFマルティン・ウーデゴール、FWアーリング・ブラウト・ハーランドの主力がメンバー外になった。

試合は前半9分、ノルウェーが左サイドから攻め込んだ中でFWアントニオ・ヌサがゴール前にクロス。流れたボールを受けたDFユリアン・リエルソンのシュート性のクロスにFWヨルゲン・ストランド・ラーセンが頭で合わせてノルウェーが先制に成功した。

鋭いカウンターからゴールに迫るノルウェーは前半18分、先制ゴールの起点になったヌサがペナルティエリア内左でボールを受けると、相手DFをかわして追加点を奪取。ホームのノルウェーが前半からペースを握った。前半37分にもヌサが蹴り込んだ左コーナーキックから、ストランド・ラーセンがヘッドで合わせ、前半だけで3-0とした。

後半16分にはヌサが左サイドで起点になり、右サイドまでボールを動かし、DFダヴィド・メレル・ウォルフェがダメ押しの4点目を決めたかと思われたが、オフサイド判定で取り消しに。同17分からはスウェーデンのエース・イサクが途中出場した。

そして後半31分、スウェーデンがカウンターを発動。イサクが左サイドでボールを受け、そのままPA内に侵入して右足シュートを放つと、相手DFに当たりながらゴールネットを揺らした。イサクがW杯を前に調子を上げ、1人でカウンターを完結させる圧巻プレーを見せた。

スウェーデンもイサクのゴールから攻撃の勢いを増したが、ノルウェーの守備陣もしっかりと対応して1-3でタイムアップ。北欧同士の一戦はノルウェーに軍配が上がった。（FOOTBALL ZONE編集部）