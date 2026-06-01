＜距離感おかしい！？＞職場の新人がたった1日で辞めた。プライベートの話を聞いた私のせいなの？
職場に新しいスタッフが加わると、どんな人なのか気になるもの。本人に直接聞くこともありますが、聞き方によっては相手が嫌な思いをしてしまうこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『会社に新しい社員が入ってきて、その人とコミュニケーションを取るために、「家族と住んでいるの？」「結婚はしているの？」「子どもはいるの？」などの基本的なことを聞きました。そうしたら、「会ったばかりなのに、初回から個人情報を聞くなんて気持ちが悪い」と怒って、人のプライベートを知りたがる職場で働きたくないとのことで辞めてしまいました。上司からは、初日で辞めるのも珍しくないから気にしないよう言われましたが、正直そんなことで辞める若者にびっくりです。新人が辞めたのは私のせいなの？』
結婚や家族については、初対面で聞くことではない
『初対面で嫌だと思う。新人の子も、それだけで辞めるのはびっくりするけれど、投稿者さんは猛省すべきだと思うよ』
『いきなりグイグイいきすぎ。距離感のつめ方がおかしいのよ』
『それはコミュニケーションではなく詮索なので……。私は若くはないけれど、普通に嫌だと思うよ』
投稿者さんとその人は初対面です。まったく知らない人だからこそ、あれこれと聞きたかったのかもしれませんが、相手からすればプライベートに踏み込まれたと感じたのではないでしょうか。また、「そんなことを知ってどうするのだろう」という疑問もあったのかもしれませんね。個人的なことを聞かれると嫌と感じるのは自然なことで、それには年齢は関係ないとの意見もあります。
相手の気持ち：この先もっと聞かれそうで怖い
『初日からそんなにグイグイこられたら、この先何を聞かれるのかと怖いわ』
相手の人は、初日からプライベートなことを聞かれたことで、この先もっといろいろなことを聞かれてしまうと思ったのでしょう。人には話したくないこともあるでしょうが、しつこく聞かれることを想像すると、恐怖を感じることもあるのかもしれませんね。投稿者さんは職場の先輩でもありますから、話さないと意地悪をされるなど、マイナスに考えてしまった可能性もあります。
新人さんにはどんなことを話せばいい？
『新しい人が入ってきたら、少しずつ仕事内容を教えてあげるだけ。それだけで会話が成り立つ。高校生のバイトの子もいるけれど、通っている学校も聞いたことがない』
『仕事での初対面なら、仕事の話をしたらいいのに。職種によるから一概には言えないけれど、こういう場面ではこう対応するといいよとか、慣れてきたらこういう仕事も任されるかもよとか』
『仕事に来ているのだから、経験ある？ とか仕事内容によっては腰痛持ち？ とかの仕事に関係あることを聞くならわかるよ』
職場に新人さんが入ってきたら、仕事のことだけでも話すことはたくさんありますね。職種によっては、お客さんへの対応の仕方もありますし、商品の並べ方や品出しの仕方など教えることはさまざまです。そしてこれまで似たような仕事をしてきたかなど、経験について聞くのもいいでしょう。また体を使うような仕事ならば、痛めている場所がないかを聞いておけば、無理しないようにと声をかけることもできそうです。
聞かない方がいいこともある。今後は注意してみて
『投稿者さんは「こういうのはよくないんだな。次からは気をつけよう」と思わないのかな。せめて「嫌がる人もいるなら、話題に出すのは避けよう」と心掛けたらいいのに。今後も同じことを繰り返しそう』
『初対面で雑談したいなら、私生活に立ち入らない話題がおすすめ』
『そういうことをズケズケ聞くのはねぇ……。これからは気をつけてね』
新人さんが1日で仕事を辞めてしまった理由がはっきりしているため、投稿者さんが無関係だとはいえませんね。上司から厳しく注意されませんでしたが、「私のせいじゃない」と思う前に「聞いてはいけないことがあるのだな」と反省することも必要ではないでしょうか。そうしないと、また同じことを繰り返すかもしれません。仕事でつながる人と話す内容は仕事に関係することだけにして、プライベートには立ち入らない。今はそういう時代と思ってみてはどうでしょう。投稿者さんとしては親しくなるきっかけを作りたかっただけかもしれませんが、相手の気持ちを考えつつ話す内容を考えていくとよさそうですね。