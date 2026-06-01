映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真

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　アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が公開6週目を迎え、5月29日〜31日の週末3日間で興収2億543万円を記録。累計興行収入は71億3684万円、累計動員は518万人を突破した。2026年公開の洋画作品としてトップの興行成績を更新し続けている。

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　本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作とするアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。

　前作に引き続き、イルミネーションの創設者クリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂が共同プロデューサーを務め、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資によって製作。ユニバーサル・ピクチャーズが全世界配給を担当している。

　監督は前作から続投するアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニック。脚本もマシュー・フォーゲルが引き続き担当し、音楽はブライアン・タイラーが手がけている。

　アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は公開中。