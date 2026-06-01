『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』興収70億円、動員500万人を突破の大ヒット
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が公開6週目を迎え、5月29日〜31日の週末3日間で興収2億543万円を記録。累計興行収入は71億3684万円、累計動員は518万人を突破した。2026年公開の洋画作品としてトップの興行成績を更新し続けている。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作とするアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
前作に引き続き、イルミネーションの創設者クリス・メレダンドリと任天堂の宮本茂が共同プロデューサーを務め、ユニバーサル・ピクチャーズと任天堂の共同出資によって製作。ユニバーサル・ピクチャーズが全世界配給を担当している。
監督は前作から続投するアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニック。脚本もマシュー・フォーゲルが引き続き担当し、音楽はブライアン・タイラーが手がけている。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は公開中。
【写真】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』場面写真
本作は、世界的人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」を原作とするアニメーション映画。2023年に公開され、全世界興行収入約13億ドル（約2000億円）を記録した大ヒット作『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾となる。
監督は前作から続投するアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニック。脚本もマシュー・フォーゲルが引き続き担当し、音楽はブライアン・タイラーが手がけている。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は公開中。