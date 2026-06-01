6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』のメインステージ“SUN STAGE”で行われるパフォーマンスが、WOWOWにて8月に放送／配信される。

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本フェスには、柴田聡子、ハンバート ハンバート、くるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ in FJSN feat. 大橋トリオ & 田島貴男、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ハナレグミ、cero、never young beachら8組が出演する。

なお『FUJI & SUN』では、初年度より独自の古紙再生技術による紙づくりで環境保全活動を支えるコアレックスとタッグを組み、紙資源のリサイクルに積極的に取り組んでいる。今年もコアレックスの再生技術によるトイレットペーパーが会場内で使用されるほか、プレゼント企画も実施予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）