声優の森永千才、結婚「これからも感謝の気持ちを忘れずに、役者として精進」
声優の森永千才が結婚した。事務所の公式サイトにて発表された。
【写真】どんな人？結婚した森永千才
公式サイトでは「この度、弊社所属の森永千才が結婚いたしましたので、皆様にご報告させていただきます。今後とも、温かいご声援の程よろしくお願いいたします」と報告。
森永からのコメントも掲載され「いつも応援してくださってる皆さまへ。この度、私、森永千才は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからも感謝の気持ちを忘れずに、役者として精進して参ります。何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
森永は、アニメ『NEW GAME!』阿波根うみこ役、『宇宙戦艦ヤマト2205〜』キャロライン雷電役、ゲーム『Fate/Grand Order』ブラダマンテ役、『ブルーアーカイブ』河和シズコ役などで知られる。
【写真】どんな人？結婚した森永千才
公式サイトでは「この度、弊社所属の森永千才が結婚いたしましたので、皆様にご報告させていただきます。今後とも、温かいご声援の程よろしくお願いいたします」と報告。
森永からのコメントも掲載され「いつも応援してくださってる皆さまへ。この度、私、森永千才は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これからも感謝の気持ちを忘れずに、役者として精進して参ります。何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
森永は、アニメ『NEW GAME!』阿波根うみこ役、『宇宙戦艦ヤマト2205〜』キャロライン雷電役、ゲーム『Fate/Grand Order』ブラダマンテ役、『ブルーアーカイブ』河和シズコ役などで知られる。