【木曽路】開業60周年記念の「3,900円(サンキュー)コース」好調、6月からは「上しゃぶしゃぶ/上すきやき」にも和牛霜降肉を1枚追加

株式会社木曽路は、「しゃぶしゃぶ･日本料理 木曽路」の開業60周年に合わせた記念施策を展開している。4月1日に販売開始した「3,900円コース」が想定を上回る反響を得たことから、6月1日〜30日までの期間限定で、値段そのままで肉を1枚増量した「上しゃぶしゃぶ/上すきやき」(4,900円)を販売する。

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〈3,900円コース、累計6万6千食を販売〉

4月1日に開始した、ごちそうしゃぶしゃぶ「3,900円(サンキュー)コース」は、しゃぶしゃぶ(国産牛ロース肉)コースに、「和牛霜降肉」を1枚追加したもので、特別価格3,900円(税込4,290円)で提供している。週末の家族利用や平日の接待など、幅広い層に支持され、4月1日〜5月27日までに、累計6万6千食を販売したという。

◆ごちそうしゃぶしゃぶ「3,900円(サンキュー)コース」

販売期間:2026年4月1日〜6月30日

実施店:全国119店舗(全126店舗のうち)

※一部店舗(銀座五丁目店･新橋店･新宿三丁目店･上野店･錦店･名駅 IMAI ビル店･北新地店)では販売しない。

提供内容:先付、しゃぶしゃぶ(国産牛ロース肉+和牛霜降肉1枚･野菜盛)、きしめん･餅、御飯、香の物、デザート

価格:3,900円(税込4,290円)

〈6月限定で4,900円コースを販売〉

また、サンキューコースの好評をうけ、6月1日〜30日の期間限定で、通常4,900円の「上しゃぶしゃぶ/上すきやき」(和牛霜降肉120g)にも霜降り肉1枚を追加する。価格は据え置きの4,900円。

〈ランチメニュー刷新で日常利用を強化〉

5月15日にはランチメニューを刷新し、「花籠焼きしゃぶ御膳」「鯛茶漬け御膳」「初夏の味くらべ御膳」などを発売。家族利用やご褒美ランチ需要の取り込みを図る。

ランチメニュー刷新で日常利用を強化

〈今後の展開について〉

夏以降は、以下の施策を予定する。

･木曽路ナイト:特定曜日の夜限定で値段そのまま肉量1.5倍になる企画

･焼きしゃぶ:大鍋で焼いて食べる新商品

また、創業120年の老舗旅館「加賀屋」との連携も周年施策の一環として進める。6月1日から加賀屋監修のお持ち帰り弁当「初夏の旬彩膳」(税込3,564円)を販売し、加賀屋関連の特選品(物販商品)も店頭で展開する。震災の影響で休業中の加賀屋から譲り受けた器約1万枚は、順次店舗で活用する予定。

〈木曽路60周年 幅広いシーンで利用されるブランドをめざして〉

発表会の冒頭、中川晃成社長は、60周年を「原点に立ち返る節目」と位置づけた。

1966年9月、当時は高級料理だったしゃぶしゃぶを、より身近に提供する“しゃぶしゃぶの民主化”を掲げて「しゃぶしゃぶの木曽路」は開業した。高級料理店ではなく、地域住民の人生に寄り添い、人生の節目や日常の節目に気軽に利用される“街の料理屋”であるというのが基本的な考え方だという。

60周年のコンセプトは『いいことあったら木曽路へ行こう』と設定。特別な日から日常の喜びまで、幅広いシーンで利用されるブランドを目指す思いが込められている。

木曽路 中川晃成社長・阿部太総料理長

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