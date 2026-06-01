土屋太鳳、家族でお出かけ 子どものシルエット写したプライベートショットに反響「可愛い」「太鳳ちゃんと小さい家族ちゃんのお話が聞こえてきそう」
俳優の土屋太鳳（31）が5月29日、自身のインスタグラムを更新。東京の夜を彩るクリエイティブな光の祭典『TOKYO LIGHTS 2026』（都庁第一本庁舎 都民広場・新宿中央公園／5月23日〜31日開催）に家族で出かけたことを報告し、子どものかわいらしいシルエットを写したプライベートショットを公開した。
【写真】「なんて可愛い」「太鳳ちゃんがママしているのを見ると感激でウルウルします」土屋太鳳が公開した家族でのお出かけショット
土屋は、最終日にタレントで姉・土屋炎伽、弟で声優・土屋神葉（30）と行く予定であることを伝えつつ、「先日、家族と一緒に行った時の様子を」と写真や動画をアップ。
投稿では「前回までの絵画館前もすごく素敵な会場でしたが唯一ちょっと困っていたのがお手洗いが仮設で少ないことだったのです。でも今回はお手洗いが可愛い そういうことってすごく大事だなぁとあらためて感じました」と、アップデートされた会場設備に感激したことを紹介。
「美しくて大きな光る花はオリジナル朗読劇『ぼうけんの星』に登場するプティカのモデルのひとつでもあります」と、土屋3きょうだいが出演した朗読劇をモチーフにした展示もあったことを伝え、「『ぼうけんの星』、いつかまたどこかで再演できたらいいなぁ…」と思いを馳せていた。
コメント欄には「なんと素敵なお写真！」「小さい家族ちゃん可愛い」「ほっこり」「なんて可愛いシルエットでしょう 太鳳ちゃんと小さい家族ちゃんのお話が聞こえてきそう」「小さな家族さんの愛らしさも伝わります」「太鳳ちゃんがママしているのを見ると感激でウルウルします」「素敵な写真ありがとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（31）との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を発表した。
【写真】「なんて可愛い」「太鳳ちゃんがママしているのを見ると感激でウルウルします」土屋太鳳が公開した家族でのお出かけショット
土屋は、最終日にタレントで姉・土屋炎伽、弟で声優・土屋神葉（30）と行く予定であることを伝えつつ、「先日、家族と一緒に行った時の様子を」と写真や動画をアップ。
「美しくて大きな光る花はオリジナル朗読劇『ぼうけんの星』に登場するプティカのモデルのひとつでもあります」と、土屋3きょうだいが出演した朗読劇をモチーフにした展示もあったことを伝え、「『ぼうけんの星』、いつかまたどこかで再演できたらいいなぁ…」と思いを馳せていた。
コメント欄には「なんと素敵なお写真！」「小さい家族ちゃん可愛い」「ほっこり」「なんて可愛いシルエットでしょう 太鳳ちゃんと小さい家族ちゃんのお話が聞こえてきそう」「小さな家族さんの愛らしさも伝わります」「太鳳ちゃんがママしているのを見ると感激でウルウルします」「素敵な写真ありがとうございます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
土屋は2023年1月1日、ダンス＆ボーカルグループのGENERATIONS from EXILE TRIBE・片寄涼太（31）との結婚を報告。同年8月に第1子誕生を発表した。