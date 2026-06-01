アイドルグループ「嵐」が2026年5月31日にラストライブを終え、26年半の歴史に幕を閉じた。レコード会社「Storm Labels」（ストームレーベルズ）の公式サイトからは、メンバーのプロフィールページが削除された。これに、ファンからは悲しみの声が寄せられている。

メディア出演情報、公演情報のリンクも削除

嵐の音楽・映像ソフトなどを手掛けるストームレーベルズの公式サイト内の嵐の紹介ページには、5月31日まではメンバー5人の写真と誕生日、出身地が記載されたプロフィールページがあったが、6月1日時点では閲覧できなくなっている。

なお、メディア出演情報、公演情報のリンクも削除されている。

また、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトも、6月1日までに嵐の紹介ページが閲覧できない状態になっている。

なお、同社に所属して活動を続ける櫻井翔さんと相葉雅紀さんの個人の紹介ページは確認できる。

嵐の公式ページが閲覧できなくなっていくことに、Xでは、「涙が止まりません」「切な、、、」「活動終了したからそうなんだけど寂しい」「寂しい悲しいい」「受け止められない」といった声が寄せられている。