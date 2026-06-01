熊本市で猫飼育可の物件を専門に仲介する不動産会社「株式会社ネコ不動産」（熊本市南区）の代表取締役・鶴上万里生さんが「ネコと住める住宅情報サイト ネコ不動産.com」の立ち上げに挑戦している。6月からクラウドファンディングで資金を募り、猫と暮らせる賃貸や戸建て住宅を、エリアや飼育頭数などの条件別に探せる全国対応の住宅情報サイトを目指す。猫と暮らしたい人と、猫飼育可物件を持つオーナー・管理会社をつなぐ試みとして注目される。



【写真】看板猫のいぐさ「クラファン、応援してるにゃん」

同社は2024年8月8日（世界猫の日）に愛猫家の鶴上さんが設立した。熊本市で唯一の猫飼育可物件を専門に仲介する不動産会社として、猫を飼いたい人の暮らしをサポートしている。



鶴上さんによると、熊本市内の場合、賃貸物件が約4500棟ある一方で、ペット飼育可は約750棟、さらに猫の飼育が可能な物件はそのうち300棟程度しかなく、非常に少ないのが現状だという。全国的にみても猫飼育可賃貸物件は募集されている物件の1割以下であることが多いそうだ。



「ペット可であっても猫は不可というところや、1、2匹はOKでも3匹以上はだめ、というところも少なくありません。実際、猫を飼っておられる方に聞くと『うちの子はそんなことしない』という方が多いのですが、猫は柱や壁などで爪を研いで傷つける、スプレー臭がつく、多頭飼育崩壊につながる恐れがある、などと考える大家さんも少なくなく、そうした認識のギャップも猫飼育可物件が少ない理由だと思います」



鶴上さんは、物件オーナーや管理会社と交渉し、猫飼育可物件を増やそうと奔走している。たとえば「実家を相続したが、空き家になってもてあましている」という人が増えるなか、空き家対策も兼ねて猫飼育可にしてもらい、大家さんに原状回復負担がかからない独自の管理プラン「プレミにゃむプラン」を提案。猫と一緒に暮らせるシェアハウスの建設なども計画している。



「猫を飼いたいのに住める家が見つからない」という顧客と日々接するなかで、鶴上さんは「猫と暮らしたい人が気軽に部屋探しができ、物件を貸したいオーナーや管理会社にとっても、条件やこだわりなどを直接情報発信できる場があれば」と痛感した。そこで今回、全国の猫飼育可物件をエリア、猫用設備の有無、飼育頭数などの条件別に検索できる猫特化のポータルサイト開設に挑戦することにした。



「最近ではキャットウォークのある部屋や脱走防止を考えた間取りの部屋なども増え、猫を飼ってもいいというオーナーさんは増えてきているのではないかと思います。一方で、そんなこだわりを持ったオーナーさんの物件が、猫好きさんに届きづらい環境だとも思います。ネコ不動産.comを通じて、猫好きさんと猫飼育可物件を持つ大家さんとのご縁をつなぎ、橋渡しの役目を果たせたらと思っています。興味のある方はぜひ力を貸していただければ」



クラウドファンディングは6月1日から7月31日まで。



【会社名】「株式会社ネコ不動産」



【住所】熊本市南区平田1-14-19 草野ビル305



（まいどなニュース特約・西松 宏）