この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「実は間違っている？」言語化が苦手な人がやりがちなNG行動と、頭の中に「絵」を描いて克服する6つの訓練法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「話し方コーチたく(ビジネスコーチ)」が、『【2026年最新版】言語化能力を鍛える最短ルートを教えます｜頭がいい人ほど言語化できない理由を徹底解説【言語化/論理的思考力】』と題した動画を公開した。株式会社BrightForward代表でコーチの萩原たく氏が、言葉に詰まる根本原因と、言語化能力を劇的に高める「6つの訓練法」を解説している。



萩原氏によると、うまく言語化できない最大の原因は、頭の中に「絵」が描けていないことにあるという。言語化とは頭の中のイメージを言葉に変換する作業であり、絵が浮かんでいない状態で語彙力や論理的思考だけを磨いても意味がないと指摘する。



動画では、頭の中で絵を描き、それを言葉にするための6つの訓練法を紹介している。前半の基礎訓練として、1日の出来事を振り返る「描く力」、風景や場面の解像度を上げる「具体化する力」、一つのイメージから次々と展開させる「連想する力」を挙げ、日常の隙間時間で想像力を鍛える方法を伝授した。後半の実践訓練では、特定のテーマについて先に頭の中でイメージを作ってから話す「テーマスピーチ」、思考を活性化させる「ジェスチャー」、そして「とにかく人と話すこと」の重要性を強調した。一方で、原稿の丸暗記や、イメージを伴わない論理的な話し方、語彙力のみを増やすアプローチは「間違った努力」であると警鐘を鳴らしている。



「絵を描く、整理する、言葉にする。この順番を間違えないこと」と萩原氏は語る。まずは話す前に「ほんの3秒」だけ頭の中に絵を描く習慣をつけることで、言葉の出方は確実に変わっていくという。自分の考えをうまく伝えられないと悩む人は、日々の生活にこのビジュアル化の訓練を取り入れることで、着実なスキルアップが期待できるだろう。