この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※本記事は、TikGadgetが提携先よりレビュー記事執筆用に提供を受けた製品について、実機レビュー動画の内容を紹介するものです。なお、動画の制作・投稿に関して金銭の授受はありません。

YouTubeチャンネル「TikGadget - ティックガジェット」が、「最大30日バッテリー搭載!? Amazfit Cheetah 2 Ultraが想像以上に強すぎる」と題した動画を公開した。

本動画では、ランナー向けスマートウォッチ「Amazfit Cheetah 2 Ultra」の魅力を、8つのポイントに分けてショートレビューしている。

動画内では、同モデルがグレード5チタン合金ボディとサファイアガラスを採用し、MIL規格の耐久性を備えていることを紹介。実際に蛇口から水をかけるシーンも交えながら、5ATM防水に対応しており、水回りやプールでも安心して使いやすい点に触れている。

また、最大3,000nitの高輝度AMOLEDディスプレイを搭載している点も注目ポイントだ。強い日差しの下でも画面がはっきり見やすく、屋外でのランニングやアウトドアシーンでも扱いやすいことを紹介している。

長距離ランやアウトドア向けの機能も充実している。マップデータを事前に入れておけば、スマホが圏外の場所でも現在地を確認可能。さらに、GPT-4oベースのAI機能も搭載しており、登山に必要な装備を質問したり、運動スケジュールの提案を受けたりする様子も収められている。

なかでも動画の終盤で強調されているのが、バッテリー性能だ。通常使用で最大30日間持続するスタミナを備えており、動画内では「充電は3～4週間に1回くらいで問題なし」と紹介。頻繁に充電する手間を抑えられる点は、日常使いでも大きな魅力といえる。

高級感のあるデザイン、タフな耐久性、見やすいディスプレイ、そして長持ちするバッテリーを備えた「Amazfit Cheetah 2 Ultra」。スポーツやアウトドアをしっかり楽しみたいユーザーにとって、頼れる選択肢となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

高級感とタフさを両立したハイエンドウォッチ
00:18

オシャレなのに頑丈なチタン合金ボディ
00:44

スマホが圏外でも迷わないマップ機能
01:19

手首のAIが質問に回答、専属コーチにも
01:32

毎日充電しなくてOK！驚きのバッテリー持ち

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