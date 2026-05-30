お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が30日放送のTOKYO FM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演し、新幹線での移動時間が好きな理由について語った。

女優・綾瀬はるかとダブル主演した映画「箱の中の羊」の是枝裕和監督とともに出演。パーソナリティーの女優・広瀬すずから「よはくじかん」について聞かれた是枝監督が「飛行機に乗っている時間が好き。飛行機とか新幹線の移動が好き。意外とリフレッシュになる」と明かすと、大悟は「ほぼ一緒、監督と」と同調した。

「調べてくれ。ワシが新幹線の時間が一番好きって絶対どっかで言ってるから」と広瀬へ言い、「大阪―東京間の2時間半っていうのもちょうどいいのよ。集中できたりとか逆にボーッとするんでもええねんけど、ちょうどいい時間。あんなに人おるのに独りみたいな感じ」と新幹線で移動する時間を好む理由を説明。

「何か考えたりするのもちょうどいいし」と話すと、広瀬が「考えてるんですね」と反応。大悟は「まあ、カッコつけたけど」と笑った。

休日の過ごし方を聞かれると「仕事なんじゃないのよね、凄いカッコいいこと言うけど。人を笑かすって普通の人間の、ただのサービスよ。普通に生きてたら人笑かすって普通にすることやん。それが仕事になっちゃってるんでね…仕事やってる感覚がない」と“お笑い”についての考えを披露。

休みは「酒飲んでるかな」と言い、「お酒飲んでない時は？」と聞く広瀬に「お酒飲んでない時がないから」と笑った。