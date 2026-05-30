「第２０回日本トーター賞 ＢＴＳ安芸高田７周年記念」（３０日、宮島）

快晴のもとで優勝戦が争われた。ホームは向かい風３メートル。シリーズをリードした渡辺和将（３６）＝岡山・１０３期・Ａ１＝が最後も貫禄の逃げで圧勝。４コースからまくって出た榎幸司（長崎）が２着、２コース差しの永田啓二（福岡）が３着に続き、３連単は１２６０円の人気サイドで決着した。

１１Ｒまで逃げがわずかに３回だけだった最終日は、まくり差し、差しが多く決まり３連単万舟が５回と荒れ相場。だが、渡辺の大勝利は揺らぐことはなかった。３月多摩川（２コースまくり）に続く今年Ｖ２を決め「完璧。初日にペラを叩いてからノーハンマー。このエンジンは記念（６月４日開幕）でも出ますよ」と断言。最後まで渡辺の強さだけが際立つシリーズだった。

２連対率２０％台の低勝率機が多数を占めた今大会。渡辺が手にした「５４号機」も前回使用者の浜先真範が戦い終えた段階では２連対率２９％。使用７カ月で優出は１回だけのエンジン。ＧＷの浜先は、最後まで乗り心地に違和感を覚えていたが、渡辺は１走目から攻めのレースを展開。１走目は榎に差されて２着だったが、６号艇のドリームで圧巻のまくりを披露。ドリームから５連勝を飾り、最終的に１０走オール２連対、７勝の成績でＶを飾った。

これまで実績に乏しい５４号機がなぜ急成長を遂げたか。それは、渡辺の調整能力。マスターズチャンピオンでは江口晃生がイン仕様に調整。ＧＷは浜先真範が自分向きに仕上げようとチルトをハネて模索。クセつよのプロペラを嫌がる選手が多い中、渡辺は両者の個性として尊重。「江口さんのクセと浜先のクセをいい方向に持って行けた」と江口の行き足、出足と浜先の伸びをＭＩＸさせて上位級に仕上げた。次節の宮島チャンピオンカップ（６月４〜９日）は２連対率上位機がズラリ登場。その中で、渡辺スペシャルの５４号機がどんな動きを見せるか、乞うご期待！！（宮島ボート担当 野白由貴子）