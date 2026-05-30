この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手作りビオトープを2ヶ月放置した結果…生々しい足跡から判明した「犯人の正体」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『庭ビオトープ作って２ヶ月後、異変が起きました…』と題した動画を公開しました。動画では、手作りの庭ビオトープで予期せぬ事件が発生し、過酷な自然のリアルを目の当たりにする様子が収められています。



完成から約2ヶ月が経過したビオトープ。水辺にはヌマガエルやアシナガバチが姿を見せ、少しずつ自然が形成されているように見えました。しかし、水中に下ろした木の枝に、骨と皮だけになったシマヘビが無残な姿で引っかかっているのを発見。何者かに捕食されたのは明らかで、投稿者は強烈な臭いに顔をしかめながらトングで回収しました。



一体何に襲われたのか。現場周辺を念入りに観察すると、囲いの石が水中に転げ落ち、防水シートには5本指の爪で引っ掻いたような生々しい線状の痕跡が多数残されていました。これらの足跡や、水中で獲物を洗って食べるという習性を踏まえ、投稿者は犯人を「アライグマだと予想」と推測。「90％ぐらいの確率で」と語り、ビオトープがエサ場化している可能性を指摘しました。



その後、網を使って水中の生態調査を行うと、アカムシや小さなヒメゲンゴロウの仲間を発見し、新たな命の息吹も確認できました。水位を保つための改修作業も行われ、今後の変化にも注目が集まります。手作りビオトープを通じて、身近に潜む野生動物の生態と自然の厳しさを知ることができる、非常に興味深い映像となっています。