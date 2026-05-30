フロントガラスの「謎の▲」何のため？

クルマのフロントガラスの隅に、小さな「▲」のマークが配置されていることがあります。

意識しなければ視界に入らないほど目立たない印ですが、実はこのマークにはドライバーの安全運転をサポートする役割があります。

【拡大画像】「超すごい！」 これがフロントガラスの「▲マーク」です！

どのような役割なのでしょうか。

この三角形のマークは、2008年に発売されたホンダ「フリード」に初めて採用されたもの。現在では国内外を問わず、ほぼすべてのホンダ車に備わっています。

大きさは一辺が5ミリほどの二等辺三角形で、フロントガラスの左右の端にある黒いセラミック部分に、互いの先端が向かい合う形で配置されています。

位置はドライバーの目線よりも少し上あたりで、シールではなくガラスの素材自体に焼き付けられているため、はがれる心配はありません。

一見するとデザインや製造上の目印のように思えるマークですが、ホンダがこれを導入した背景には、ドライバーの視線の動きに関する研究がありました。

エンジニアたちが、クルマ1台がようやく通れるような幅3メートルほどの狭い路地を左折するときの視線を分析したところ、運転に慣れたドライバーの視線は水平方向に滑らかに動くのに対し、運転が不慣れなドライバーの視線は上下左右にばらついてしまう傾向があることが分かりました。

狭い道での左折など、正確な車幅感覚が求められる場面において、視線が上下にブレることは運転の不安定さに直結します。そこでホンダは、ドライバーの視線を無意識のうちに水平方向へ導いて安定させるための仕組みとして、この小さなマークを考案しました。

人間には、左右に配置された点や印を頭の中で結び、見えない直線を無意識に感じ取るという視覚的な特性があります。ドライバーの目線の先に水平な目安を設けることで、自然と視線の上下の乱れが抑えられるようになります。

実際に、年齢や体格、運転歴の異なる30人のホンダ社員を対象にして、このマークがある場合とない場合で狭い路地を左折するテストを実施。

その結果、マークがない状態では壁と車両との距離にばらつきが出たのに対し、マークがある状態では運転が不慣れな人でも視線の縦ブレが減り、クルマの走行軌道が安定したといいます。

運転の邪魔にならないサイズに設計されているため、ドライバー自身はマークの存在を意識することなく、無意識のうちに運転感覚が補正される点が特徴です。

また、このようなフロントガラスのマークによる運転サポートはホンダ車だけではありません。例えば、レクサスの先代「ES」（7代目）や初代「NX」などでは、フロントガラスの中央下部に▲マークが配置されています。

こちらはホンダのように左右の視線移動を安定させるためではなく、路面の白線とマークの位置関係を視界に入れることで、車線の中央をふらつかずに走るための「位置取りの目安」として機能しています。ダッシュボードの中央に小さな突起が設けられているクルマもありますが、それもこれと同じ役割を持っています。

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現代のクルマには、カメラやレーダー、超音波センサーなどを駆使した、高価で複雑な運転支援システムがたくさん搭載されています。

もちろんそうした技術も安全には欠かせないものですが、ホンダの▲マークのように、コストをかけずに人間の知覚や無意識に働きかけ、安全効果を生み出すアプローチは、モノづくりの合理的な工夫の形といえるでしょう。