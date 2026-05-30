[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(9-12位決定戦)第1戦](鳴門大塚)

※14:00開始

<出場メンバー>

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 1 永石拓海

DF 3 山田奈央

DF 22 柳澤亘

DF 44 山口竜弥

MF 6 鹿沼直生

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 14 梶谷政仁

MF 19 宮崎純真

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

控え

GK 21 青木心

DF 4 カイケ

DF 20 松田佳大

MF 8 岩尾憲

MF 24 高田颯也

MF 55 重廣卓也

MF 69 福田武玖

MF 77 ターレス

FW 16 渡大生

監督

大谷武文

[サガン鳥栖]

先発

GK 1 泉森涼太

DF 4 今津佑太

DF 5 長澤シヴァタファリ

DF 33 小川大空

MF 2 松本凪生

MF 6 櫻井辰徳

MF 7 坂本亘基

MF 16 西澤健太

MF 18 玄理吾

MF 22 弓場堅真

FW 88 塩浜遼

控え

GK 12 松原颯汰

DF 3 神山京右

MF 8 楢原慶輝

MF 13 城定幹大

MF 20 豊田歩

MF 41 松岡響祈

MF 43 芳野凱斗

MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ

FW 42 合戸晴矢

監督

小菊昭雄