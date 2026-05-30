徳島vs鳥栖 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(9-12位決定戦)第1戦](鳴門大塚)
※14:00開始
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 22 柳澤亘
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 14 梶谷政仁
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
控え
GK 21 青木心
DF 4 カイケ
DF 20 松田佳大
MF 8 岩尾憲
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
MF 77 ターレス
FW 16 渡大生
監督
大谷武文
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
MF 8 楢原慶輝
MF 13 城定幹大
MF 20 豊田歩
MF 41 松岡響祈
MF 43 芳野凱斗
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 42 合戸晴矢
監督
小菊昭雄
※14:00開始
<出場メンバー>
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 1 永石拓海
DF 3 山田奈央
DF 22 柳澤亘
DF 44 山口竜弥
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 14 梶谷政仁
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
控え
GK 21 青木心
DF 4 カイケ
DF 20 松田佳大
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
MF 77 ターレス
FW 16 渡大生
監督
大谷武文
[サガン鳥栖]
先発
GK 1 泉森涼太
DF 4 今津佑太
DF 5 長澤シヴァタファリ
DF 33 小川大空
MF 2 松本凪生
MF 6 櫻井辰徳
MF 7 坂本亘基
MF 16 西澤健太
MF 18 玄理吾
MF 22 弓場堅真
FW 88 塩浜遼
控え
GK 12 松原颯汰
DF 3 神山京右
MF 8 楢原慶輝
MF 13 城定幹大
MF 20 豊田歩
MF 41 松岡響祈
MF 43 芳野凱斗
MF 77 ヴィキンタス・スリヴカ
FW 42 合戸晴矢
監督
小菊昭雄