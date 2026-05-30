『情熱大陸』上田綺世、ストライカーの「究極の目標」とは 31日放送
オランダリーグの名門・フェイエノールトに所属するプロサッカー選手・上田綺世が、31日のMBS・TBS系『情熱大陸』（後11：00）に登場する。
【写真】小さな赤ちゃん！出産した後の上田綺世の妻・由布菜月
今季25ゴールを決め得点王に輝いた上田は、リーグ後半でコンスタントに決めていたゴールが止まった際、同番組のインタビューに「ズレはあるが、焦りはない」と答えていた。
サッカーを始めたころからフォワード一筋の上田。Jリーグのユースチームに昇格できず進んだ高校では補欠スタートから這い上がった。その後鹿島アントラーズで頭角をあらわすも、最初に海外移籍したベルギーでは慣れないポジションに苦労する。そこも克服しオランダへとステップアップした。
そして任されたのが、今では上田の代名詞ともいえる「ポストプレー」だ。当たり負けしない体づくりが攻撃の起点となるプレーの安定を生み、より得点を求められるようになった今シーズンの躍進にもつながった。 「ズレはあるが、焦りはない」という言葉通りにまた壁を乗り越え、そこから得点王までは一直線だった。
大食漢で知られ、カメラの前でも妻の料理に箸が止まらない。今年生まれた娘の写真に目を細める心優しいパパでもある。
だが、「点を取ることは究極の目標なのか？」と投げかけた時、その毅然とした答えにストライカーとしての誇りがにじんだ。
【写真】小さな赤ちゃん！出産した後の上田綺世の妻・由布菜月
今季25ゴールを決め得点王に輝いた上田は、リーグ後半でコンスタントに決めていたゴールが止まった際、同番組のインタビューに「ズレはあるが、焦りはない」と答えていた。
サッカーを始めたころからフォワード一筋の上田。Jリーグのユースチームに昇格できず進んだ高校では補欠スタートから這い上がった。その後鹿島アントラーズで頭角をあらわすも、最初に海外移籍したベルギーでは慣れないポジションに苦労する。そこも克服しオランダへとステップアップした。
大食漢で知られ、カメラの前でも妻の料理に箸が止まらない。今年生まれた娘の写真に目を細める心優しいパパでもある。
だが、「点を取ることは究極の目標なのか？」と投げかけた時、その毅然とした答えにストライカーとしての誇りがにじんだ。