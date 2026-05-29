お笑いタレント今田耕司（６０）が、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜・午前８時半）に生出演。独り暮らしの自宅に４台のテレビがあることを明かした。

この日のメッセージテーマ「未来を感じた瞬間」に寄せられた「薄型テレビの登場。こんなに薄くてなっちゃって大丈夫なの？」の声に、「わかる！」と同意した今田。アシスタントの若林有子アナウンサーは、小学生低学年時代がブラウン管テレビだったと聞くと、「大きいテレビになればなるほど奥行きがすごいから。どんどん後ろがデカくなるから」と振り返り、「大体テレビの場所っていうのは、四角の部屋があるじゃん、斜めに置いて、斜めのデッドスペースに後頭部部分を入れるみたいな感じやったから、今みたいに壁と平行にはできなかったのよ」と、ブラウン管テレビについて説明した。

若林アナが「今は壁掛けとかもありますもんね」と返すと、「うちも今、壁掛け」と今田。「お〜！未来ですね〜おしゃれ！」と感嘆した若林アナに今田は「コードも見えへんようにしてんねん。おしゃれやろ？」とうれしそうだったが、「でも、そっちのテレビはほとんど使わへんねん。寝室ばっかりやねん」と、独り暮らしながら２台目のテレビが寝室にあると告白。

若林アナが「寝室にもあるんですか？リッチですね」と驚くと、続けて「洗面所にもテレビあるよ」「お風呂場の中にもテレビあるよ」と、テレビを合計４台所有していることをポロリ。若林アナを「ええ〜！お金持ちだわ」とさらに驚かせ、その反応に「テレビっ子です。ふふふ」と得意げだった。