日曜夜9時からTBSで放送中の堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。

【写真】実は物語のキーマン

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務める堤真一さんが、天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じます。

そんな『ＧＩＦＴ』に出演する個性豊かなキャストを紹介します。

※以下ネタバレを含みます。

宇宙物理を研究するポストドクター

宗像桜役…宮崎優さん（崎はたつさき）

伍鉄が勤務する大学で宇宙物理の研究活動に従事するポストドクター。

伍鉄とは因縁が…？ 物語のキーマンとなる宗像を、Netflixシリーズ「グラスハート」で注目を集めた若手俳優の宮崎さんが演じます。

＜宮崎優さんコメント＞

宇宙という壮大な世界と、車いすラグビーの熱いぶつかり合いが描かれる本作。

私は挫折やプライドに揺れるポストドクターを演じました。

決して強い人物ではなく、未熟さゆえに誤った選択をしてしまう役ですが、その弱さも含めて丁寧に向き合いました。

この作品の一員として携わることができ、とても嬉しく思っています。