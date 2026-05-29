5月28日、モデルやタレントとして活躍する“あのちゃん”ことあのの冠番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が6月15日の放送を最後に終了すると明らかになった。

「番組では18日深夜放送回で、あのさんが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈さんの名前をあげ、鈴木さんが《普通にいじめやん》とInstagramのストーリーズで不快感を表明し、即座に炎上。23日にはテレビ朝日が番組のオフィシャルサイトで謝罪と経緯説明を行ったほか、あのさんが同日のXで番組降板を示唆。26日には、あのさんと鈴木さんの双方の事務所も声明を発表しています」（スポーツ紙記者）

番組の演出上とはいえ、あのの一言が番組終了を招く形となった。番組終了が明らかになった28日、あのはXで自らが出演するドラマの宣伝を立て続けに行っている。

「あのさんは《ドラマ『惡の華』第8話 今夜。ついについに来た。街全面協力していただいた大事なシーン。今夜です》と記したほか、同日の別ポストでは《6/5スタート『わたしの相殺日記』60秒トレーラー公開されました》と告知を行っています」（前出・同）

これにはX上で、

《いろんなあのちが見れそうでめちゃ楽しみ》

《あのちゃんのいろんな表情見れそうで楽しみ》

といった期待の声が聞かれる。あのは23日以降、『あのちゃんねる』に関するポストは行っていないが、“意味深”ととれるメッセージの投稿が続いていると指摘するのはエンタメ系ライターだ。

「27日のXでは、自身の楽曲『愛晩餐』のミュージックビデオのリンクを紹介しています。こちらには《更新してくれてあんしんした》といったねぎらいの声がある一方で、《謝罪しないの？》といったツッコミも並びました。騒動後、あのさんはX上で《先に嫌なことされてるとは考えないんだな》とポストしましたが、すぐに削除しました。この不可解な言動に対する指摘がいまだに続いています。それでも、音楽や女優業に関する告知が続いたのは、もうバラエティ番組には関わらないといったメッセージを出しているようにも見えますね」

あのは23日のXでは『あのちゃんねる』は《自分にとっても不本意な状況が続いた》とつづり、意にそぐわない言動を求められていたとふりかえっている。

「2024年の『あのちゃんねる』でお酒を飲みながらトークをする企画の際、バラエティ番組への出演について《ずっとは無理だよ。30歳、40歳で出ているイメージない。辞めていると思う》などと語っています。今回の騒動を機にバラエティを引退していく可能性は高そうです」（放送作家）」

タレント、女優、ミュージシャン、ラジオパーソナリティーなどマルチな活躍を続けるあのだが、今回の騒動を受け、もっとも自分らしさを表現できる場は“音楽と演技”だと考えているのかもしれない。