【2026年6月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年6月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！

まずドラマでは、『ゲーム・オブ・スローンズ』の200年前を描く前日譚『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』のシーズン3が6月22日（月）より独占配信。さらに、もうすぐ開幕するサッカーワールドカップにピッタリのドラマ『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』や、人気シリーズの最終章となる『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14と『CSI：ベガス』シーズン3も登場。

映画としては、劇場公開版ではカットされたシーンが新たに追加された『落下の王国』4Kデジタルリマスターが独占配信。そのほかにも、本年度アカデミー賞を受賞した『WEAPONS／ウェポンズ』、ティム・バートン監督が36年ぶりに作った続編『ビートルジュース ビートルジュース』、大ヒットミュージカル映画の後編『ウィキッド 永遠の約束』、今年初めに日本公開となった『ナースコール』『グッドワン』などがラインナップ。

この月はさらにドキュメンタリーも注目！ 伝記映画公開が控えるマイケル・ジャクソンの人生最後の日々に焦点を当てた『マイケル・ジャクソン：最後のカーテンコール』のほか、『名探偵ポワロ』でタイトルロールを演じたデビッド・スーシェがアガサ・クリスティーの足跡を辿る『デビッド・スーシェと巡るアガサ・クリスティーの旅』も配信開始となる。

U-NEXTで2026年6月に配信予定の海外ドラマ

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3

“鉄の玉座”をめぐる王家の戦いを描いた人気ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の200年前を描く前日譚シリーズ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』の第3章。王位をめぐり《黒装派》と《翠装派》に分裂したターガリエン家の王家や兵士たちの攻防はさらに激化し、壮絶な海上戦「ガレットの海戦」に発展。本格開戦した王位継承争い“双竜の舞踏”は、主要人物たちの運命をも左右する激動の展開へ…。政治的駆け引きや仲間の裏切り、そして非情な死と圧倒的スケールのドラゴン戦など、「ゲースロ」DNAを正統に受け継ぐ予測不能な人間ドラマと、ウェスタロス全土を巻き込む壮絶なアクションが渦巻く、過去シーズンとは一線を画す波乱の展開に注目。

『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』

2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの名作舞台を、全4話のドラマシリーズとして映像化した『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』。崩壊の淵にあったサッカーの母国・イングランド代表を独自のリーダーシップで希望の象徴へと変貌させた、実在の監督ガレス・サウスゲートの再建の軌跡を重厚に描き出す。極限のプレッシャーや容赦ないメディアの批判と向き合いながら、EURO 2024での激闘と退任に至るまで、チームと国に希望と団結を呼び覚ましていく激動の8年間を綴る実話ベースの物語。ワールドカップ開幕を目前に控えた今だからこそ、勝敗を超えた本当の勝利の意味を問いかける、魂を揺さぶるヒューマンドラマだ。

6月1日（月）配信

『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』【独占】

『英国諜報員シルヴィアのイタリア事件簿』シーズン1

『エクスプレス誘拐特別捜査チーム』シーズン2

『30日の欲望』

『ヴェラ〜信念の女警部〜』シーズン14

6月2日（火）配信

『CSI：ベガス』シーズン3

6月5日（金）配信

『ザ・チーム ヨーロッパ大捜査線 3都市連続殺人事件』

6月10日（水）配信

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン2

6月15日（月）配信

『英国諜報員シルヴィアのイタリア事件簿』シーズン2

6月20日（土）配信

『プロファイリング パリ犯罪捜査課』シーズン3

6月22日（月）配信

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』シーズン3【独占】

6月27日（土）配信

『ラリーのアメリカン★ヒストリー』【独占】

配信中

『ユーフォリア／EUPHORIA』シーズン3【独占】

U-NEXTで2026年6月に配信予定の洋画

『落下の王国』4Kデジタルリマスター

『ザ・セル』で鮮烈なビジュアル世界を築き、世界に衝撃を与えた“映像の魔術師”ターセム監督が、構想26年、撮影期間4年の歳月をかけて完成させた一級美術品を圧巻の4Kデジタルリマスターで蘇らせた本作。オリジナルの劇場公開版でカットされたシーンが新たに追加され、より濃密な没入体験を実現。CGに頼らず、13の世界遺産、24ヵ国以上のロケーションを巡って撮影された息を吞む“本物”の映像が描き出す、まるで万華鏡を覗くような世界観は、観る者の心を奪い、深く焼きつける。U-NEXTで独占レンタル配信。

6月1日（月）配信

『ナースコール』【独占先行】

『しあわせな選択』【独占先行】

『ロングレッグス』

6月3日（水）配信

『グッドワン』【独占先行】

6月5日（金）配信

『V/H/S 99』

6月10日（水）配信

『ウィキッド 永遠の約束』

6月11日（木）配信

『ビートルジュース ビートルジュース』【独占】

6月13日（土）配信

『WEAPONS／ウェポンズ』【独占】

6月15日（月）配信

『落下の王国』4Kデジタルリマスター【独占】

配信中

『俺たちのアナコンダ』【独占先行】

『Shiva Baby シヴァ・ベイビー』【独占先行】

『プロジェクト・ヘイル・メアリー』

『ハムネット』

U-NEXTで2026年6月に配信予定のドキュメンタリー

6月1日（月）配信

『高野山開創千二百年 いのちを紡ぐ 高野山の歴史を歩く』

『マイケル・ジャクソン：最後のカーテンコール』

6月10日（水）配信

『三合会／知られざる中国マフィアの世界戦略』【独占】

6月15日（月）配信

『Made with Love 世界手仕事紀行 イタリア』

『デビッド・スーシェと巡る アガサ・クリスティーの旅』

（海外ドラマNAVI）

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