超特急リョウガ、インフルエンザで休養報告「Venue101」など欠席へ 心配の声続出「リョウガさんお大事に」
【モデルプレス＝2026/05/29】超特急のリョウガ（船津稜雅）が、インフルエンザにより6月1日まで休養することがわかった。5月29日、グループの公式サイトにて発表された。
【写真】自宅療養中・超特急メンバーの近影
同サイトでは「超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」と報告し、今後について「医師の判断に伴い6月1日まで自宅療養及び健康観察を行なってまいります」と説明。5月30日放送の『NHK Venue101』（NHK／毎週土曜午後11：00〜11：30）をはじめとした番組を欠席することに加え、同月31日に開催されるイベント『ガチ夢中！リリース記念特典会』では、リョウガのメンバー指定個別特典会に当選した人を対象に、振替開催を行うとつづっている。
この報告を受け、ファンからは「リョウガさんお大事に」「心配」「ゆっくり休んでください」「大丈夫かな？」などと心配の声が続々上がっている。（modelpress編集部）
いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属 超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます。今後につきましては、医師の判断に伴い6月1日まで自宅療養及び健康観察を行なってまいります。こちらを受けまして、直近で出演予定の番組等は以下のように対応させていただきます。
＜欠席対応＞
2026年5月30日（土）『NHK Venue101』
2026年5月30日（土）『Honda DIVE 推しと行くバーチャルドライブ体験』
2026年5月30日（土）『Weverse LIVE』
2026年5月30日（土）『超特急と一緒に楽しもう！夢8生配信』
2026年5月31日（日）『ガチ夢中！リリース記念特典会』
※なお、リョウガ以外のメンバーに関しましては、予定通り出演いたします。
5月30日（土）『Honda DIVE 推しと行くバーチャルドライブ体験』に関しまして、カイは予定通り参加いたします。
5月31日(日) 『ガチ夢中！リリース記念特典会』に関しましては、リョウガのメンバー指定個別特典会ご当選者を対象に、振替での開催を予定しております。振替の開催日時・参加方法につきましては、後日、改めてご案内いたします。
超特急では引き続き行政機関の指導のもと、所属者、スタッフ、関係各位の皆様への感染防止を最優先に、感染予防・拡大防止の処置を実施してまいります。
この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
2026年5月29日
株式会社SDR
【Not Sponsored 記事】
【写真】自宅療養中・超特急メンバーの近影
◆超特急リョウガ、休養報告
同サイトでは「超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます」と報告し、今後について「医師の判断に伴い6月1日まで自宅療養及び健康観察を行なってまいります」と説明。5月30日放送の『NHK Venue101』（NHK／毎週土曜午後11：00〜11：30）をはじめとした番組を欠席することに加え、同月31日に開催されるイベント『ガチ夢中！リリース記念特典会』では、リョウガのメンバー指定個別特典会に当選した人を対象に、振替開催を行うとつづっている。
◆超特急リョウガ、休養報告に心配の声
この報告を受け、ファンからは「リョウガさんお大事に」「心配」「ゆっくり休んでください」「大丈夫かな？」などと心配の声が続々上がっている。（modelpress編集部）
◆全文
いつも超特急へ温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
弊社所属 超特急メンバーのリョウガがインフルエンザに感染していることを確認致しましたのでご報告申し上げます。今後につきましては、医師の判断に伴い6月1日まで自宅療養及び健康観察を行なってまいります。こちらを受けまして、直近で出演予定の番組等は以下のように対応させていただきます。
＜欠席対応＞
2026年5月30日（土）『NHK Venue101』
2026年5月30日（土）『Honda DIVE 推しと行くバーチャルドライブ体験』
2026年5月30日（土）『Weverse LIVE』
2026年5月30日（土）『超特急と一緒に楽しもう！夢8生配信』
2026年5月31日（日）『ガチ夢中！リリース記念特典会』
※なお、リョウガ以外のメンバーに関しましては、予定通り出演いたします。
5月30日（土）『Honda DIVE 推しと行くバーチャルドライブ体験』に関しまして、カイは予定通り参加いたします。
5月31日(日) 『ガチ夢中！リリース記念特典会』に関しましては、リョウガのメンバー指定個別特典会ご当選者を対象に、振替での開催を予定しております。振替の開催日時・参加方法につきましては、後日、改めてご案内いたします。
超特急では引き続き行政機関の指導のもと、所属者、スタッフ、関係各位の皆様への感染防止を最優先に、感染予防・拡大防止の処置を実施してまいります。
この度は、いつも応援してくださっているファンの皆さま、関係各位の皆さまに多大なるご心配とご迷惑をおかけしますことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも変わらぬご声援のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。
2026年5月29日
株式会社SDR
【Not Sponsored 記事】