【葵ステークス2026】前走で先行力のあった馬は要マーク！過去10年の傾向から考える攻略POINT

攻略POINT

【マーガレットＳ組】むしろ狙い目は前走６着以内の負け組

重賞昇格２年目の19年以降に頭角を現したのがマーガレットＳ組で、最近７年で馬券に絡まなかったのは22年だけ。

この期間の好走馬の前走着順は①⑤⑤①②①⑥着だが、１着からの３頭は当レースで①③③着。

負けていた馬の方が連対例は多く、人気的にも狙い目になる。

【距離実績】1200Мの実績を要チェック！

過去10年の好走馬の距離成績を見ると、1200Мで勝ち鞍がなかった馬は１着馬に１頭、２着馬は３頭で３着馬は１頭もいない。

さらに例外の４頭中３頭は1200М以下の出走経験がなく、残る１頭の25年２着馬は同距離の小倉２歳Ｓで２着だった。距離実績のチェックは不可欠。

【脚質】先行力のあるタイプを重視

好走馬の脚質を探るため、前走の４角通過位置を見ると、３番手以内が馬券に絡まなかった年は１度もなく、当レースで８番手以降が１～３着の差し決着になった22年（施行場所も中京）も１・３着馬は前走４角３番手。

特に重賞に昇格後は多頭数が続くが、先行有利が基本線。

葵ステークス 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』