NPB発表

日本野球機構（NPB）は29日、「マイナビオールスターゲーム2026」ファン投票の中間発表を更新した。多くのカテゴリーで順位変動はなかったが、パ・リーグの一塁手部門では、日本ハムの清宮幸太郎内野手が7万4219票を集めてトップに立った。

熾烈なデッドヒートだ。パ一塁部門では、清宮とタイラー・ネビン内野手（西武）が接戦を繰り広げている。前日28日には、ネビンが6万1996票で清宮（6万836票）を上回っていたが、一日経って順位が入れ替わった。清宮が一気に1万4000票近くを集め、ネビン（7万2571票）を抑えて1位に浮上した。

清宮は今季50試合に出場して打率.235、8本塁打26打点、OPS.739をマーク。一方でネビンは故障もあって出遅れたが、21試合で打率.365、8本塁打17打点、OPS1.213の好成績を残している。

また、日本ハムは清宮以外に田宮裕涼捕手、万波中正外野手、フランミル・レイエス外野手の3人が中間発表で1位に入った。

今年のオールスターゲームは7月28日に東京ドームで第1戦、29日に富山市民球場で第2戦が行われる。（Full-Count編集部）