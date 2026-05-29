【Qualia 10周年記念展】 開催期間： 2026年5月29日～6月22日 11:00-21:00 会場： 池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY 入場料 大人：1,000円 小学生：500円

カプセルトイメーカー「Qualia」の設立10周年を記念した特別展「Qualia 10周年記念展」が、5月29日から6月22日までの期間限定で池袋PARCO 本館7FにあるPARCO FACTORYで開催される。今回のイベントでは、歴代カプセルトイの展示やフォトスポット、新作の先行販売などに加えて、原型など製造過程がわかる貴重な展示も行なわれている。

入場料は必要だが、Qualiaの商品がプリントされた実写ポーチを、全6種類の中からランダムでひとつもらえるなど、お得感のあるイベントとなっている。もちろん、物販コーナーやカフェとのコラボメニューも展開されており、全体としてボリューム感のある内容だ。

このイベント開催に先駆けて、前日の5月28日にメディア向けの内覧会が開催された。こちらでは、その模様をフォトレポートとしてご紹介していく。

イベント会場のPARCO FACTORY

入り口は落ち着いた雰囲気だが、中はポップな世界が広がっていた

こちらが入場特典の実写ポーチだ

歴代商品の中から厳選された200種類のカプセルトイが展示！

会場の中に入ると、真っ先に目に飛び込んでくるのが、壁にズラリと並べられた大量のカプセルトイだ。こちらは、Qualiaから発売された歴代のアイテムを歴史順に並べたものである。ちなみにアイテムとしては1,000点ほどあるそうだが、今回展示されていたのはその中から厳選された200点ほどだ。

「ボトルキャップキャット」や「ネコのぺんおき」など、アミューズメント施設などで一度は見かけたことがあるものが並べられているだけでも気分が盛り上がる。商品と一緒に発売された時期も記載されているため、そのときの記憶も蘇ってくるような展示になっていた。

通路の壁には歴代カプセルトイが展示されている

2019年4月に発売された「ボトルキャップキャット」

見ているだけでもワクワクしてくる

これだけあると、自分だけの思い出のカプセルトイも見つけられそうだ

OEMの商品なども展示されていた

巨大なたこさんウィンナーが登場！

歴代Qualiaが展示されたエリアを抜けると、たどり着くのがメインのイベントスペースだ。こちらでは様々な展示物に加えて、有料で回せるカプセルトイのマシンも複数台設置されていた。中でも真っ先に目に飛び込んできたのが、巨大な「たこさんウィンナー」のぬいぐるみだ。

こちらは、にっこりーノのキャラクターである「たこさんウィンナー」を巨大化したもので、まさにフォトスポットとしても最適な場所となっていた。この「たこさんウィンナー」の近くには、ミニサイズではあるが他のにっこりーノのキャラクターたちも展示されている。

圧巻の大きさだ

ほかのにっこりーノのキャラクターたちも展示されていた

ちなみに関係者によると、今回のイベントに来場する人の多くは、このにっこりーノが目当ての人が多いという。こちらは、食べ物や宇宙、トイレなどジャンルにとらわれず多彩なモチーフで展開されているカプセルトイぬいぐるみブランドで、いわゆるガチャから生まれたキャラクターとして人気に火が付いた珍しいIPだ。それらも含めて、Qualiaを代表する作品となっている。

たこさんウィンナーのタワーも展示

展示もかわいらしい

フォトスポットとしては、もうひとつ用意されていたのが「ネコのぺんおき」をモチーフにした巨大なモニュメントだ。こちらは中に入って一緒に記念撮影ができるようになっているほか、鉛筆の形をしたフォトプロップスも用意されており、そちらを手に持って撮影が楽しめるようになっていた。

「ネコのぺんおき」の巨大なモニュメント

アーティストがペイントを施した作品やカプセルトイの金型も展示！

売り物ではない展示物として、同社の作品に関わっている様々なアーティストたちが「ネコのぺんおき」にペイントを施したアイテムもケース入りで飾られていた。こちらの作品には、にっこりーノ氏やじょせまる氏、HUMAN ROBOT氏、DAISUKE KONDO氏、妄想工作所氏の5名が参加。元は同じキャラクターだが、それぞれの個性が良く出た作品となっていた。

にっこりーノ氏の作品

じょせまる氏の作品

HUMAN ROBOT氏の作品

DAISUKE KONDO氏の作品

妄想工作所氏の作品

さらに注目なのが、カプセルトイができるまでの工程を写真と実物で展示したエリアである。特にカプセルトイの金型を間近で見る機会はほとんどないため、展示物としてもかなり貴重だ。カプセルトイが完成するまでの流れを学べるのも、この展示の魅力である。

カプセルトイの製造工程の展示エリア

実物だけではなく、パネルでもわかりやすく紹介されている

カプセルトイの金型が見られるのはかなり珍しい

企画からモノが出来上がっていく様子がよくわかる

アイテムごとにいろいろな工程が見られるのは面白い

巨大なカプセルトイが回せる「モンスターガチャ」やゲームコーナーもあり！

変わり種としてインパクトがあったのが、巨大なカプセルトイが回せる「モンスターガチャ」だ。もはやガチャマシンと呼んでいいのか迷うほどの大きさだが、こちらは1回1,500円で回すことができる。ちなみに実際に挑戦するときは、物販コーナーで専用のコインと交換してもらう必要があるので注意しよう。

こちらが「モンスターガチャ」のコーナー

カプセル自体が見たこともない大きさだった

実際に遊ぶときは専用のコインと交換してもらう必要がある。こちらは1枚が1,500円だ

もうひとつ、1回500円で遊べる「玉入れポン！」という、同社のイベントでは定番のゲームコーナーも用意されていた。こちらは当たりに入れることで大きなぬいぐるみやアクリルスタンドがゲットできるようになっている。先ほどの「モンスターガチャ」の前に、巨大なカプセルから出てくるアイテムやゲームコーナーでゲットできるアイテムの展示もされていたので、そちらを見てから挑戦するといいだろう。

ゲームコーナーの「玉入れポン！」

1回500円で挑戦できる

「モンスターガチャ」や「玉入れポン！」でゲット出来るアイテムも展示されていた

こちらは「玉入れポン！」で入手できるぬいぐるみだ

会場限定のガチャや専用ガチャも設置

この会場内には、実際に回してアイテムが手に入るカプセルトイのマシンも多数設置されており、その中に、プレートが貼られているものがいくつかあった。これらは、イベント先行で販売されているものや、イベント限定のアイテムである。今回のイベント先行で販売されていたのは、「木彫りのネコのペンおき」と「こびとづかん 豆本コレクション」の2種類。いずれも1回400円で、それぞれ5種類のアイテムがラインナップされている。

イベント先行販売のカプセルトイ「木彫りのネコのペンおき」

こちらもイベント先行販売の「こびとづかん 豆本コレクション」

イベント先行販売は、いずれ全国のカプセルトイ売り場などでも展開予定だ。それとは別に、イベント限定のカプセルトイは、その名の通りこの会場でしか手に入れられないものとなっている。こちらは、「チャラ社長としろメガネのぬいぐるみ」と「にっこりーノ 流れ星のぬいぐるみ」、「にっこりーノ おふとんマスコット」、「にっこりーノ 缶ミラーコレクション」、「じょせまる ばぶ マスコットフィギュア 限定カラーばーじょん」、「神獣ベコたち ケルベコス祝祭編」、「ゴースティ スタンドフィギュア Qualia10周年 ver.」の7種類が用意されていた。まさにここでしか手に入らないアイテムなので、会場に訪れた際には忘れずにチェックしておこう。

イベント限定の「チャラ社長としろメガネのぬいぐるみ」

イベント限定の「にっこりーノ 流れ星のぬいぐるみ」

イベント限定の「にっこりーノ おふとんマスコット」

イベント限定の「にっこりーノ 缶ミラーコレクション」

イベント限定の「じょせまる ばぶ マスコットフィギュア 限定カラーばーじょん」

イベント限定の「神獣ベコたち ケルベコス祝祭編」

イベント限定の「ゴースティ スタンドフィギュア Qualia10周年 ver.」

こちらが「チャラ社長としろメガネのぬいぐるみ」でゲットできるアイテムだ

もちろん、イベント先行やイベント限定以外のカプセルトイのマシンも多数設置されていた

メインとなる展示などは概ね紹介してきた。それ以外にも、物販コーナーも用意されており、こちらには約2倍サイズの「ネコのペンおき」と「神獣ベコたち」のソフビフィギュアが販売されていたほか、Tシャツやトートバッグ、缶バッジ、ステッカーなど様々なアイテムが売られている。

会場の最奥に用意された物販コーナー

この会場でしか買えないアイテムも用意されている

こちらも見ているだけで楽しい気分になるものばかりだ

Collabo_Indexでコラボメニューも展開

このイベント会場は池袋PARCO 本館7Fで開催されているが、ひとつ上の階にあるCollabo_Indexでは「にっこりーノ」のコラボメニューが提供されている。こちらもイベントと同様に、5月29日から6月22日まで開催中だ。

提供されているメニューは、「にっこりーノのこっそりごちそうバーガー」や「気づいたら流れ星チョコムース」、「タコさんのいたずらトマトミックスドリンク」、「きらめきゼリーのクリームソーダ」、「すみれ香るフラワーティー」、「にっこりーノのランダムラテ（HOT）」だ。もちろん、これ以外の通常メニューも注文することができる。

Collabo_Indexでコラボメニューも提供中だ

コラボメニューを1品注文するごとに、「オリジナルコースター」が1枚もらえる。こちらは全6種類が用意されており、いずれかひとつがランダムでプレゼントされる。こちらでも、トレーディングアクリルマドラーやコンパクトミラー、スライド缶ケースなどのオリジナルグッズが販売されているほか、ドリンク類にプラスして980円支払うことでマドラーも購入することができる。いずれにせよ、イベント会場に遊びに行った帰りに寄るのにちょうどいいお店となっている。

こちらがお店で提供されているメニュー

こちらの「Qualia 10周年記念展」は、6月22日まで池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORYで開催中。カプセルトイ好きならば間違いなくささる内容となっているので、近くに遊びに行ったついでに寄ってみるというのも良さそうだ。