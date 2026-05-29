tofubeats、約2年ぶりのオリジナルEP作品「Angels On The Dancefloor」リリース｜6月7日には「YouTube Music Weekend」に登場
1990年生まれの音楽プロデューサー・DJ、tofubeats（トーフビーツ）が、新作EP『Angels On The Dancefloor』を2026年5月29日にリリースした。
本作は、AIボーカルを全面的に導入した前作EP『NOBODY』以来、約2年ぶりとなるオリジナル作品。現場での評判に裏打ちされた表題曲「Angels On The Dancefloor」をはじめとしたオリジナル6曲に加え、リミックス3曲を収録した全9曲収録。客演には、一十三十一、柴田聡子が参加。さらにリミキサーとして、韓国から『FUJI ROCK FESTIVAL（フジロックフェスティバル）2026』に出演が決まっているプロデューサーKIRARA（キララ）、新鋭Micolas Mangiaの2名、そしてジャパニーズ・ハウスの先駆者Shinichiro Yokotaが名を連ねる。
本作の核となるのは、「J-CLUB」というコンセプト。2000年代〜2010年代に日本のCDショップで用いられていたこの言葉は、海外のハウス／テクノの潮流を取り込みながら、ポップネスと親しみやすさを兼ね備えた国産クラブミュージックを指すものだ。tofubeatsは近年、この“半ば忘れられたジャンル”を再解釈し、自身のディスコグラフィーの中で更新を続けてきた。
実際に収録曲は、コロナ禍以降の現場でプレイを重ねながらブラッシュアップされてきた楽曲群であり、ダンスフロア的要素と日本独自のクラブミュージックの系譜が交差する内容に。作品のアートワークは山根慶丈、アートディレクションは岩屋民穂（GraphersRock.）が担当。マスタリングはMetropolis StudiosのStuart Hawkes（スチュアート・ホークス）が手がけた。
tofubeats『Angels On The Dancefloor』
クラブとポップの境界線を軽やかに横断する、2026年のJ-CLUB最新形。『Angels On The Dancefloor』は5月29日より配信開始、後日CDでもリリースされる。表題曲と「let me tell u」のMVも後日公開予定。「let me tell u」のMVは自動車パーツメーカーとしてのShinichiro Yokotaの側面を追ったドキュメンタリー映像となる。
tofubeatsは近年、多彩なアーティストの楽曲プロデュース・客演、TBSラジオの番組から派生した『寿司スナイパーオカミ』OSTのリリースやTVアニメ『正反対な君と僕』の劇伴なども担当し、話題を集めてきた。
中でも、Neibiss（ネイビス）とタッグを組んだ「Fallin’」は、日本音楽界を代表する5団体が協力して設立した国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（ミュージック・アワーズ・ジャパン）2026」の「最優秀ダンス・エレクトロニック楽曲賞」にノミネート。これを受け、6月7日にはtofubeatsが「YouTube Music Weekend」に登場し、新作EP『Angels On The Dancefloor』のトラックを中心にしたライブを届ける。
tofubeats STUDIO LIVE for YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition※6月7日17時12分からプレミア公開予定
【作品情報】
Artist：tofubeatsTitle：Angels On The DancefloorRelease Date：2026.05.29配信URL一覧リンク：https://tofubeats.lnk.to/aodCatalog No.：HHTT-0030
Tracklist1. Angels On The Dancefloor2. let me tell u3. Be With You4. Don’t Stop5. Don’t You Know My Love? feat. 一十三十一 ｜Don’t You Know My Love? feat. HITOMITOI6. 大丈夫 feat. 柴田聡子｜It’s Okay (Daijobu) feat. Satoko Shibata7. Angels On The Dancefloor - KIRARA REMIX8. let me tell u - Micolas Mangia REMIX9. let me tell u - Shinichiro Yokota REMIX
All Tracks Produced by tofubeatsExcept M5 lyrics by HITOMITOI & tofubeatsM7 Remixed by KIRARAM8 Remixed by Micolas MangiaM8 Co-arranged by KihyeondoM9 Remixed by Shinichiro Yokota
Mixed & Recorded at HIHATT HO, Tokyo by tofubeatsExcept M5 Recorded at HAJIME STUDIO by Hajime YamamotoExcept M6 Recorded at SOUND ARTS JIYUGAOKA by Kouki IwasakiMastering - Stuart Hawkes (Metropolis Studios)
Art Direction - Tamio Iwaya (GraphersRock.)Illustration - Yoshitake Yamane
Director / A&R - Takeshi Sugio (HIHATT LLC)A&R Assistant - Koichiro Funatsu (HIHATT LLC)
Artist Management - HIHATT LLC
Special Thanks -Gijung “JACKIE” Lee (KAMIMUSIC)Hitoshi Yoshioka (Metropolis Studios)Kenta Isa (WARNER MUSIC JAPAN)Kozue Bessho (mimoid.inc)NIGHT PAGEROsamu Hayama (IDEAL MUSIC LLC.)Ryota TetsuzakiShunsuke Sugiyama (mimoid.inc)Soichi TeradaTakumi Toratani