NELKEが、日本工学院のCMソングに新曲「Greedy!!」に起用されたことを発表した。

本楽曲は、日本工学院のCMソングとして書き下ろされた、疾走感あふれるバンドサウンドと高揚感を掻き立てる展開が印象的なロックチューンだという。胸を高鳴らせる衝動や、踏み出す瞬間の不安と期待を描きながら、心が動くものへまっすぐ手を伸ばしていく姿を映し出すような、衝動のまま駆け出していく一曲に仕上がったとのことだ。

日本工学院は、蒲田・八王子・北海道にキャンパスを構える総合専門学校。業界直結の教育でミュージック、アニメ、ゲーム、CGからIT、スポーツまで100の専門分野を設置している。2026年1月には、東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催されたコンサート・イベント科の学生制作による卒業ライブにNELKEが出演。学生たちとともにライブを作り上げた縁が、今回のCMソング起用へとつながった。

公開されたCMでは、何かに夢中になる瞬間の熱量や、自分の“好き”にまっすぐ向き合う姿を、瑞々しくエネルギッシュな映像で表現。“夢中になれることが、自分の未来を動かしていく”というメッセージが込められた映像を、NELKE「Greedy!!」の真っ直ぐなバンドサウンドが力強く彩った映像になっているという。CMは本日より公開されており、「Greedy!!」は7月1日に配信リリースとなる。

なおNELKEは、7月10日に自身最大規模のツアー＜VAST RESONANCE＞のファイナル公演を東京・SGCホール有明にて開催する。さらに10月から大阪・愛知・神奈川にてツーマンライブツアー＜『MERGE』（マージ）＞の開催も控えている。

◾️その他リリース情報 ▼「Chapter」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://nelke.lnk.to/Chapter

（作詞・作曲：RIRIKO 編曲：NELKE） ▼「Bouquet」

2026年4月1日（水）配信リリース

配信：https://NELKE.lnk.to/Bouquet

◾️＜NELKE ONE MAN LIVE TOUR 2026「VAST RESONANCE」＞ 2026年

4月3日（金）愛知｜Zepp Nagoya 18:00/19:00

4月11日（土）大阪｜なんばHatch 17:00/18:00

4月19日（日）北海道｜PENNY LANE 24 17:15/18:00

4月29日（水）宮城｜Rensa 17:00/18:00

5月17日（日）福岡｜DRUM Logos 17:00/18:00

7月10日（金）東京｜SGC HALL ARIAKE 18:00/19:00 ▼チケット

前売：愛知・大阪 ｜1Fスタンディング：5,000円（税込）／2F指定席：5,500円（税込）※1ドリンク別

北海道・宮城・福岡 ｜オールスタンディング5,000円（税込）※1ドリンク別

東京｜全席指定：7,000円（税込）

当日：各券種上記金額プラス500円

Info：https://nelke.aremond.com/schedule/

◾️＜NELKE 2MAN TOUR 2026「MERGE」＞

2026年

10月14日（水）大 阪｜BIGCAT ｜18:00/19:00（w / NEE）

10月27日（火）愛 知｜DIAMOND HALL ｜18:00/19:00（w / NOMELON NOLEMON）

11月18日（水）神奈川｜KT Zepp Yokohama ｜18:00/19:00（w / フレデリック） ライブ詳細：https://www.nelke-official.com/live/